French Montana wydał milion dolarów na pierścionek zaręczynowy dla arabskiej księżniczki

French Montana udowadnia, że dla swojej narzeczonej nie oszczędza. Jak podaje TMZ Hip Hop, raper wydał ponad 1 050 000 dolarów na pierścionek zaręczynowy dla Sheikhi Mahry.

Za projekt odpowiedzialny był Eric the Jeweler z Mavani & Co., który stworzył spektakularny model na specjalne zamówienie artysty.

11,53-karatowy diament

Pierścionek ma szlif emeraldowy i waży 11,53 karata. To prawdziwe dzieło sztuki jubilerskiej, które podkreśla królewski status wybranki rapera.

Jak komentują media, French Montana pokazał, że nie bez powodu uchodzi za jednego z najbardziej rozrzutnych artystów w świecie hip-hopu.