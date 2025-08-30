French Montana wydał milion dolarów na pierścionek zaręczynowy dla arabskiej księżniczki

French Montana udowadnia, że dla swojej narzeczonej nie oszczędza. Jak podaje TMZ Hip Hop, raper wydał ponad 1 050 000 dolarów na pierścionek zaręczynowy dla Sheikhi Mahry.
Za projekt odpowiedzialny był Eric the Jeweler z Mavani & Co., który stworzył spektakularny model na specjalne zamówienie artysty.
11,53-karatowy diament
Pierścionek ma szlif emeraldowy i waży 11,53 karata. To prawdziwe dzieło sztuki jubilerskiej, które podkreśla królewski status wybranki rapera.
Jak komentują media, French Montana pokazał, że nie bez powodu uchodzi za jednego z najbardziej rozrzutnych artystów w świecie hip-hopu.
View this post on Instagram
French Montana i Sheikha Mahra – historia miłości
Para zaręczyła się w czerwcu, po intensywnym roku wspólnego życia. Co więcej, French Montana zdążył już poznać rodzinę Mahry – a jak wiadomo, jej najbliżsi należą do jednych z najbogatszych na świecie.
Najlepiej sprzedający się afrykański artysta
Choć narzeczona pochodzi z rodziny miliarderów, French Montana także może pochwalić się imponującym dorobkiem. Jest bowiem najlepiej sprzedającym się artystą urodzonym w Afryce. Na koncie ma niezliczone hity i miliony streamów, w tym kultowy singiel „Unforgettable”.