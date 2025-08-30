Szukaj
French Montana wydał milion dolarów na pierścionek zaręczynowy dla arabskiej księżniczki

Luksusowy pierścionek wart fortunę

2025.08.30

French Montana udowadnia, że dla swojej narzeczonej nie oszczędza. Jak podaje TMZ Hip Hop, raper wydał ponad 1 050 000 dolarów na pierścionek zaręczynowy dla Sheikhi Mahry.

Za projekt odpowiedzialny był Eric the Jeweler z Mavani & Co., który stworzył spektakularny model na specjalne zamówienie artysty.

11,53-karatowy diament

Pierścionek ma szlif emeraldowy i waży 11,53 karata. To prawdziwe dzieło sztuki jubilerskiej, które podkreśla królewski status wybranki rapera.

Jak komentują media, French Montana pokazał, że nie bez powodu uchodzi za jednego z najbardziej rozrzutnych artystów w świecie hip-hopu.

 

French Montana i Sheikha Mahra – historia miłości

Para zaręczyła się w czerwcu, po intensywnym roku wspólnego życia. Co więcej, French Montana zdążył już poznać rodzinę Mahry – a jak wiadomo, jej najbliżsi należą do jednych z najbogatszych na świecie.

Najlepiej sprzedający się afrykański artysta

Choć narzeczona pochodzi z rodziny miliarderów, French Montana także może pochwalić się imponującym dorobkiem. Jest bowiem najlepiej sprzedającym się artystą urodzonym w Afryce. Na koncie ma niezliczone hity i miliony streamów, w tym kultowy singiel „Unforgettable”.

