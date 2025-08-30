„Co tu kminić? Skolimowi rób rimming” – diss Mesa na Tedego słowo po słowie

Diss „Samica psa” – odpowiedź Mesa na „Deadlajny”

Ten Typ Mes opublikował nowy diss zatytułowany „Samica psa”, który stanowi mocną odpowiedź na wcześniejsze „Deadlajny” Tedego. Utwór uderza w reputację warszawskiego rapera, zarzucając mu niekonsekwencję i hipokryzję.

W kawałku Mes nawija:

„Są zasady dla Jacka i zasady dla Piotrka – Jacek powie policji, gdzie dilera spotkał.”

Ten cytat wywołał spore poruszenie w środowisku hip-hopowym i podgrzał atmosferę wokół trwającego beefu.

Mes o Tede: miły na żywo, ostry w kawałkach

W dalszej części „Samicy psa” artysta podkreśla kontrast pomiędzy sceniczną postawą Tedego a jego zachowaniem w rzeczywistości:

„Tede jest miły i mija bez słowa.”

To bezpośrednie odniesienie pokazuje, że Mes nie tylko krytykuje muzykę rywala, ale również podważa jego wiarygodność jako rapera ulicznego.

Teledysk „Samica psa” – mocny przekaz bez refrenu

Do utworu powstał teledysk w reżyserii Grzegorza Lipca z ekipy Sky Piastowskie. Wideo utrzymane jest w mocnym, surowym klimacie i – co istotne – pozbawione jest refrenu, co dodatkowo wzmacnia bezpośredni przekaz Mesa.

Pełny tekst do „Samicy psa” – sprawdź o czym dokładnie nawija Mes

Poniżej, słowo po słowie możecie sprawdzić o czym doklądnie jest diss Mesa na Tedego.

TDF, Tas de Fleia, flejtuch

Patrz, jak spływa po mnie ta fala hejtu

Jak po kaczce, kaczce po detailingu

Jaka fala? Dla mnie to śmingus dyngus

Redaktorze, repeat value? Lepiej zrób porządek z żoną

Bo na ripicie to jest u mnie na dzielnicy jak listonosz

Mój syn ma cztery mieszkania, ja jedno, zero kredytu

Wszystko zarobione, zarobione kilo kwitu

Ty biłeś się w życiu tylko z myślami

Debiutancka walka is coming, ale my z tego pizgamy

Są zasady dla Jacka i zasady dla Piotrka

Jacek powie policji, gdzie dilera spotkał

Na to ludzie i boty mu złagodzą kłopoty

Jacek to taki szczęściarz, pewnie wygrał już w totka

No more, no mas, no pasaran

Niech wie każdy Tedasa fan, to gorsze niż „ave satan”

A jak w garażu zostawiłeś swe wieśniackie autka

Bo się bałeś, że cię ludzie poznają i będą szarpać

Wynająłeś zwykłe Audi na rok, znam sprawę

To byłoby zabawne, gdyby nie było tak słabe

I wstawiłeś kraty w studiu na kłódkę

Jak pies takiego widzi, prosi o jedną nutkę

Bo zna już twą melodię frajerską

Idź, gamoniu, z Boysami proś wioski na dancefloor

Co tu kminić? Skolimowi rób rimming

Po kolei cię wyjaśnił już Wini, mój limit

Jaki limit? Jestem bliżej ekstazy

Komentarze, synu, mnie chcieli zabić dwa razy

(Kusha, Kusha, Kusha)

W mojej rodzinie służba czyta od lat dwustu

Wam to strach zlecić zbieranie chrustu

Chłopki to nie mój wajb, nie o moich paniach

Te zapierdalały se na uniwerek na saniach

Mogę być w odbiorze trudny

Ale mój dziadek urodził się w 1897, czaisz?

Więc jestem dziwny, jestem dumny

I prawdziwy przy okazji, od kołyski aż do trumny

Ja się nie wstydzę spochodzenia jak Bążur

Dajcie mi zamek, skurwysyny, może być ten w Książu

A tede się wstydzi i chce być idolem patusów

A jest idolem lamusów

Fanatyk Tedego: mam od razu wizję porzygu

Czyta bio milionera, chce ukończyć szkołę podrywu

I być idolem dzieciakow

Kabaty – dla ciebie dzielnica, dla mnie eks-pole ziemniaków

Zobacz, ile panczy, kurwo, jak bogini Śiwa jestem

Jesteś Muhammadem Ali? nie, to tylko Aliexpress

Cyklisto, wkładam ci patyk w szprychę

Zaliczysz nieliche baty

Więc lamusów dupy i facjaty ciche

Dupa, silencio

Jeśli już to cytujesz, idzie zgodnie z intencją

Tak, mam się za lepszego od przemocowej zgrai

Od każdego plagiaciarza, pozbawionej talentu fai

Od tych bez flow, bez poglądów, bez techniki

I oceniać, lubię – ten jest kimś, a ten nikim

Bo jestem Mesem i ty kochasz mnie hejtować

Lecz na żywo jesteś miły, mijasz bez słowa

A ty odrealnionym Jackiem w czapce

No to czapkuj swemu panu, na ulicy i w apce

Dzień się kończy, ale walka trwa

Dwa pady i jaranie, wersalka i ja na niej

Dzień się kończy, ale walka trwa

Dwa pady i jaranie, wersalka i ja na niej

Dzień się kończy, ale walka trwa

Dwa pady i jaranie, wersalka…

I od razu runda tres, zwycięstwa fundament

Tournament winner, to znów pan Mes

Mes, Jezu, ale mocne buchy

Napędzają te moje nocne ruchy

To nie duchy, Jacku

To zwiastuny twojej skuchy, Jacku

Więc, kurwa, ruchy Jacku, Jacku, Jacku

Przepraszać, a wiemy, umiesz ładnie

Wyciągałeś miękką łapkę, gdy kazałem ci skamleć

Skomleć, brr, nie wiem

Ale wciąż będziesz zjebem

DJ Dying