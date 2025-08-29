Szukaj
French Montana oświadczył się dubajskiej księżniczce. Kim jest wybranka rapera?

31-letnia księżniczka rozwiodła się z pierwszym mężem za pośrednictwem Instagrama

2025.08.29

French Montana oświadczył się dubajskiej księżniczce. Kim jest wybranka rapera?

Dubajska księżniczka Mahra Al Maktoum i jej głośny rozwód

W lipcu 2023 roku świat obiegła wiadomość o rozwodzie córki emira Dubaju – Shaikhi Mahry Mohammed Rashed Al Maktoum. 31-letnia księżniczka poinformowała o rozstaniu z mężem, Manem bin Mohammedem bin Rashid bin Mana Al Maktoumem, za pośrednictwem Instagrama.

Opublikowała wtedy emocjonalny wpis:

„Drogi mężu, ponieważ jesteś zajęty innymi towarzyszkami, niniejszym ogłaszam nasz rozwód. Rozwodzę się z tobą. Dbaj o siebie. Twoja była żona” – napisała.

Słowa te były bezpośrednim zastosowaniem tzw. potrójnego talaku, czyli formy natychmiastowego rozwodu, która w wielu krajach jest zakazana.

French Montana i księżniczka Mahra – od plotek do zaręczyn

Jesienią 2023 roku księżniczkę zaczęto łączyć z amerykańsko-marokańskim raperem Frenchem Montaną. Para była widywana razem podczas kolacji, wyjść na miasto, a nawet egzotycznych przejażdżek na wielbłądach.

Choć początkowo żadne z nich nie potwierdziło związku, dziś wiadomo, że ich relacja stała się poważna. Jak ustalił TMZ, French Montana oświadczył się księżniczce podczas Tygodnia Mody w Paryżu w czerwcu 2024 roku. Informację potwierdził przedstawiciel rapera, jednak szczegóły zaręczyn i data ślubu pozostają tajemnicą.

Drugie małżeństwo rapera

Dla Frencha Montany będzie to drugie małżeństwo. W 2014 roku rozwiódł się z Deen Kharbouch, matką swojego syna. Na koncie rapera są również głośne związki z Khloé Kardashian czy Iggy Azaleą.

 

