Fred Durst strącił drona podczas koncertu Limp Bizkit. Wszystko nagrały kamery

Niecodzienna sytuacja miała miejsce podczas koncertu zespołu Limp Bizkit w Stambule. Fred Durst przerwał występ, gdy nad sceną pojawił się dron. Lider grupy błyskawicznie zareagował, strącając urządzenie, a całe zdarzenie wywołało ogromne emocje wśród publiczności.

Dron pojawił się nad sceną podczas koncertu

Do incydentu doszło podczas występu Limp Bizkit w Atakoy Marina w Stambule. Zespół wykonywał utwór „Take A Look Around”, gdy nad Fredem Durstem zaczął unosić się dron.

Wokalista postanowił natychmiast zareagować i strącił urządzenie. Gdy dron spadł w pobliżu sceny, publiczność zareagowała głośnymi okrzykami i oklaskami.

Fred Durst zażartował z całej sytuacji

Po opanowaniu sytuacji Fred Durst zwrócił się do ochrony z żartobliwą prośbą, aby wyrzucić drona w stronę publiczności.

Muzycy postanowili również wykorzystać całe zajście z przymrużeniem oka i chwilę później rozpoczęli wykonywanie jednego ze swoich największych przebojów – „Break Stuff”, co spotkało się z entuzjastyczną reakcją fanów.

Drony coraz częściej zakłócają koncerty

To nie pierwszy przypadek, gdy nieautoryzowany dron zakłóca występ znanych artystów. W ubiegłym roku podobny incydent miał miejsce podczas koncertu Green Day w Detroit.

Zespół był zmuszony przerwać występ ze względów bezpieczeństwa po zauważeniu drona nad stadionem. Po rozwiązaniu sytuacji koncert został wznowiony, a muzycy dokończyli zaplanowany występ.

Nagranie z koncertu obiega internet

Film przedstawiający reakcję Freda Dursta szybko trafił do mediów społecznościowych i zdobywa tysiące wyświetleń. Fani chwalą lidera Limp Bizkit za błyskawiczną reakcję, a całe zdarzenie stało się jednym z najgłośniej komentowanych momentów koncertu w Stambule.