Ellie Goulding wystąpi podczas meczu Anglia – Norwegia na Mistrzostwach Świata 2026

Ellie Goulding będzie gwiazdą występu w przerwie ćwierćfinałowego meczu Anglia – Norwegia podczas piłkarskich Mistrzostw Świata 2026. Spotkanie odbędzie się 11 lipca na Hard Rock Stadium w Miami, a początek zaplanowano na godzinę 22:00 czasu brytyjskiego.

Artystka poinformowała o swoim występie za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując zdjęcia i wpis nawiązujący do jednego ze swoich największych przebojów.

„Wszystko może się wydarzyć”

W poście na Instagramie Ellie Goulding napisała, że występ podczas meczu reprezentacji Anglii wywołuje w niej ogromne emocje.

„Występ w przerwie meczu Anglia – Norwegia sprawia, że naprawdę wszystko może się wydarzyć.”

Piosenkarka dodała również, że wierzy w sukces angielskiej reprezentacji.

„Już wiem, że chłopaki sprawią, że Anglia będzie dumna. Football’s coming home.”

Anglia i Norwegia walczą o półfinał

Reprezentacja Anglii awansowała do ćwierćfinału po emocjonującym zwycięstwie 3:2 nad Meksykiem. Z kolei Norwegia po raz pierwszy w historii awansowała do tej fazy mundialu, eliminując Brazylię 2:1. Bohaterem spotkania został Erling Haaland, który zdobył obie bramki dla swojej drużyny.

Zwycięzca meczu Anglia – Norwegia zmierzy się w półfinale z lepszym zespołem z pary Argentyna – Szwajcaria.

Nowy album Ellie Goulding już we wrześniu

Występ na mundialu to kolejny ważny moment w intensywnym roku dla Ellie Goulding. Artystka przygotowuje się do premiery swojego szóstego albumu studyjnego „I Know Too Much”, który ukaże się 4 września 2026 roku.

Zapowiedzią wydawnictwa jest singiel „Black Prada Dress”, który – jak podkreśla wokalistka – wyznacza kierunek całego albumu. Goulding zdradziła również, że nowe piosenki są najbardziej osobistymi tekstami, jakie napisała w swojej dotychczasowej karierze.