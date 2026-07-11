Bedoes pożegnał Maję Gadowską, podopieczną Cancer Fighters. „Twoja walka i uśmiech będą inspirować już na zawsze”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Fundacja Cancer Fighters poinformowała o śmierci Mai Gadowskiej, 13-letniej podopiecznej organizacji, której historia poruszyła tysiące osób w całej Polsce. Dziewczynka zmagała się z osteosarcomą, złośliwym nowotworem kości. O jej walce z chorobą zrobiło się głośno między innymi dzięki charytatywnej inicjatywie Łatwogang.

W opublikowanym komunikacie fundacja pożegnała Maję, podkreślając jej niezwykłą siłę, uśmiech oraz dobro, którym inspirowała innych.

Bedoes opublikował poruszające pożegnanie

Na informację o śmierci Mai zareagował również Bedoes. Raper udostępnił w mediach społecznościowych grafikę przekazaną przez Fundację Cancer Fighters i zamieścił krótki, poruszający wpis.

„Spoczywaj w pokoju, Majko. Twoja walka i uśmiech będą inspirować już na zawsze. Dziękujemy ci, wojowniczko.”

Bedoes wspiera Fundację Cancer Fighters

Bedoes od dłuższego czasu angażuje się w działania Fundacji Cancer Fighters i wspiera jej podopiecznych. W przeszłości nagrał utwór „Ciągle tutaj jestem” wspólnie z Mają Mecan, a także wielokrotnie uczestniczył w inicjatywach organizowanych przez fundację.

Jednym z najbardziej pamiętnych wydarzeń był jego występ podczas koncertu Maty na PGE Narodowym, gdzie na scenie pojawił się razem z podopiecznymi Cancer Fighters, zwracając uwagę na ich historie i potrzebę wsparcia dzieci walczących z chorobami nowotworowymi.

Historia Mai poruszyła tysiące osób

Historia Mai Gadowskiej zjednoczyła wiele osób, które angażowały się w pomoc oraz nagłaśnianie zbiórek na leczenie. Jej determinacja, pogoda ducha i odwaga sprawiły, że stała się symbolem walki z chorobą oraz inspiracją dla wielu ludzi.

Po jej śmierci w mediach społecznościowych pojawiły się liczne wpisy upamiętniające 13-latkę. Wśród nich znalazło się również pożegnanie Bedoesa, który podkreślił, że jej uśmiech i walka pozostaną inspiracją dla kolejnych osób.