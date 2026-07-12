Erling Haaland rapował jako nastolatek. Viralowe nagranie ma już 23 miliony wyświetleń

Norweski napastnik zachwyca podczas mundialu, a jego znakomita forma sprawiła, że internauci przypomnieli sobie nietypowy epizod z jego młodości. W sieci ogromną popularność zdobyło nagranie sprzed 10 lat, na którym przyszła gwiazda futbolu… rapuje. Film osiągnął już ponad 23 miliony wyświetleń na YouTube i ponownie stał się internetowym hitem.

Erling Haaland błyszczy na mundialu

25-letni Erling Haaland jest jedną z największych gwiazd tegorocznych mistrzostw świata. W meczu z Brazylią zdobył dwie bramki, zapewniając reprezentacji Norwegii historyczny awans do ćwierćfinału. Po czterech spotkaniach ma na koncie już siedem goli, co jest najlepszym wynikiem w historii norweskiej kadry na mundialu.

Świetna dyspozycja napastnika sprawiła, że jego nazwisko ponownie zdominowało media społecznościowe oraz wyszukiwarki internetowe.

Internauci przypomnieli nagranie, na którym Haaland rapuje

Wraz z rosnącą popularnością piłkarza internauci zaczęli odszukiwać archiwalne materiały z jego udziałem. Szczególną uwagę przyciągnęło nagranie sprzed dekady, na którym nastoletni Erling Haaland występuje w utworze „Kygo Jo”.

Piosenka została nagrana wspólnie z kolegami z młodzieżowej reprezentacji Norwegii pod nazwą Flow Kingz. Choć początkowo była jedynie ciekawostką, dziś przeżywa drugą młodość i cieszy się ogromnym zainteresowaniem fanów. Na YouTube klip zgromadził już ponad 22 miliony wyświetleń.

Viral podbija media społecznościowe

Nagranie błyskawicznie stało się viralem. W komentarzach pod teledyskiem pojawiają się tysiące wpisów od kibiców, którzy z przymrużeniem oka komentują muzyczną przeszłość Haalanda.

Nie brakuje żartów, że piłkarz zrobił światową karierę wyłącznie po to, aby wypromować swoją piosenkę. Inni sugerują, że jeśli Norwegia sięgnie po mistrzostwo świata, utwór „Kygo Jo” powinien wybrzmieć na stadionie podczas świętowania sukcesu.

Erling Haaland nie przestaje zaskakiwać

Choć dziś Erling Haaland kojarzony jest przede wszystkim z rekordami strzeleckimi i znakomitą grą na boisku, jego młodzieńczy epizod muzyczny pokazuje mniej znane oblicze jednego z najlepszych piłkarzy świata.

Popularność archiwalnego nagrania tylko potwierdza, że kibice chętnie poznają ciekawostki z życia sportowców, zwłaszcza gdy odnoszą oni spektakularne sukcesy na największych turniejach piłkarskich.