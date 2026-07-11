Drake stawia milion dolarów na Conora McGregora. Gigantyczny zakład przed UFC 329

fot. mat. pras.

Drake ponownie zwrócił na siebie uwagę fanów sportów walki. Kanadyjski raper ujawnił, że postawił 1 milion dolarów na zwycięstwo Conora McGregora podczas gali UFC 329, gdzie Irlandczyk zmierzy się z Maxem Hollowayem.

Artysta pochwalił się zakładem w mediach społecznościowych, wyrażając pełne przekonanie, że były podwójny mistrz UFC triumfalnie wróci do oktagonu.

Do wygrania niemal 2 miliony dolarów

Jeśli Conor McGregor pokona Maxa Hollowaya, Drake może zgarnąć 1,85 miliona dolarów czystego zysku. Mimo że McGregor nie jest faworytem bukmacherów, raper postanowił zaryzykować i zaufać byłemu mistrzowi dwóch kategorii wagowych.

Pojedynek zapowiada się niezwykle emocjonująco. McGregor wraca do oktagonu po kilkuletniej przerwie, natomiast Holloway przystępuje do walki jako faworyt.

Drake i słynna „klątwa” zakładów

To nie pierwszy raz, gdy Drake publicznie chwali się wysokim zakładem bukmacherskim. W ostatnich latach raper wielokrotnie obstawiał najważniejsze wydarzenia sportowe, w tym finały NBA, Super Bowl, gale UFC czy mecze mistrzostw świata w piłce nożnej.

Wiele z tych typów okazało się jednak nietrafionych, co sprawiło, że w internecie narodziło się pojęcie tzw. „klątwy Drake’a”. Kibice często żartują, że sportowcy wskazani przez rapera jako faworyci ostatecznie przegrywają swoje pojedynki lub mecze.

McGregor kontra Holloway na UFC 329

Starcie Conora McGregora z Maxem Hollowayem będzie jednym z najważniejszych wydarzeń gali UFC 329. Obaj zawodnicy mierzyli się już ze sobą w przeszłości – pierwszą walkę, która odbyła się 13 lat temu, wygrał McGregor.

Tym razem sytuacja wygląda jednak inaczej. Irlandczyk wraca po długiej przerwie od startów, a Holloway znajduje się w wysokiej formie i według ekspertów ma większe szanse na zwycięstwo.