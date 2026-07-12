CGM

Liam Gallagher wierzy w triumf Anglii na mundialu. „Musicie to zrobić”

Anglia zagra z Argentyną o finał

2026.07.12

opublikował:

Oasis press 2024

fot. facebook / @OasisOfficial

Liam Gallagher nie ukrywa swojej wiary w sukces reprezentacji Anglii podczas mistrzostw świata. Po zwycięstwie nad Norwegią lider Oasis opublikował emocjonalny wpis w mediach społecznościowych, w którym stwierdził, że Anglicy sięgną po mistrzostwo świata. Muzyk ponownie nawiązał również do kultowego utworu „Wonderwall”, który stał się nieoficjalnym hymnem drużyny.

Liam Gallagher: „Wygramy ten mundial”

Po awansie Anglii do półfinału mundialu Liam Gallagher zamieścił wpis, który szybko obiegł internet.

– Wygramy ten mundial. Nie wiem jak i mnie to nie obchodzi. Szacunek dla wszystkich piłkarzy i trenera. Musicie to zrobić – napisał artysta.

Muzyk dodał również hasło „Come on England, come on Wonderwall”, po raz kolejny podkreślając związek legendarnego przeboju Oasis z reprezentacją Anglii.

„Wonderwall” stał się hymnem reprezentacji Anglii

Podczas tegorocznego mundialu piłkarze reprezentacji Anglii regularnie świętują zwycięstwa, śpiewając razem z kibicami utwór „Wonderwall”. Piosenka rozbrzmiewała już po wygranych z Chorwacją, Panamą, Demokratyczną Republiką Konga, Meksykiem oraz Norwegią.

Popularność utworu znacząco wzrosła również w serwisach streamingowych. Fani coraz częściej określają go mianem nieoficjalnego hymnu angielskiej kadry.

Liam Gallagher chce zaśpiewać podczas finału mundialu

Lider Oasis przyznał wcześniej, że jest gotowy wystąpić na żywo podczas finału mistrzostw świata, jeśli Anglia awansuje do decydującego meczu.

Na prośbę jednego z fanów o wykonanie „Wonderwall” na stadionie odpowiedział krótko: „Jestem gotowy”. Wiele osób liczy, że taki występ rzeczywiście dojdzie do skutku, jeśli Anglicy zameldują się w finale.

Anglia zagra z Argentyną o finał

Po zwycięstwie nad Norwegią reprezentacja Anglii awansowała do półfinału mistrzostw świata. Bohaterem spotkania był Jude Bellingham, który zdobył dwie bramki i poprowadził swoją drużynę do wygranej.

Kolejnym rywalem Anglików będzie Argentyna. Stawką meczu będzie awans do pierwszego finału mistrzostw świata reprezentacji Anglii od 1966 roku.

 

Tagi


Popularne newsy

Bedoes @piotr_tarasewicz
NEWS

Bedoes pożegnał Maję Gadowską, podopieczną Cancer Fighters. „Twoja walka i uśmiech będą inspirować już na zawsze”

__Harry Styles 2026 official ress
NEWS

Harry Styles otrzymał złotą odznakę Blue Peter. „To może być moje największe osiągnięcie”

Ellie Goulding IG 2026
NEWS

Ellie Goulding wystąpi podczas meczu Anglia – Norwegia na Mistrzostwach Świata 2026

Flow Kingz Feat Lyng - Kygo jo
NEWS

Erling Haaland rapował jako nastolatek. Viralowe nagranie ma już 23 miliony wyświetleń

Popek Cios
NEWS

Popek i Cios nagrali „patriotyczny” kawałek: „Ukrainiec się odj*bał i zaczyna się impreza, Biedroń biega z chuj*m w dupie, Jezus co ja mówię”

Drake
NEWS

Drake stawia milion dolarów na Conora McGregora. Gigantyczny zakład przed UFC 329

Bad Bunny IG
NEWS

Bad Bunny częściowo wygrywa w sądzie. Spór z byłą partnerką wciąż trwa

Polecane

CGM
Opener_piotr_tarasewicz_main_dua_lipa-32

Dua Lipa szczerze o miłości do Calluma Turnera. „Czuję się bardz ...

Związek Duy Lipy i brytyjskiego aktora Calluma Turnera od miesięcy wzbudza ogromne zainteresowanie

36 minut temu

CGM
Eurowizja logo

Izrael potwierdził udział w Eurowizji 2027 mimo dotychczasowych kontro ...

Od wybuchu wojny w Strefie Gazy obecność Izraela w konkursie budzi liczne protesty

2 godziny temu

CGM

Rob Halford nie mógł powstrzymać łez po śmierci Ozzy’ego Osbourn ...

Judas Priest oddał hołd Ozzy'emu podczas koncertu

3 godziny temu

CGM
limp-bizkit-live-nation-press

Fred Durst strącił drona podczas koncertu Limp Bizkit. Wszystko nagrał ...

Dron pojawił się nad sceną podczas koncertu

3 godziny temu

CGM
Eminem

Eminem niespodziewanie pojawił się na koncercie Jay-Z. Wspólnie wykona ...

Występ obu legend hip-hopu szybko stał się viralem w mediach społecznościowych

3 godziny temu

CGM
Beyonce JAY-Z The Carters Grammy

Beyoncé obcięła włosy Jaya-Z na oczach tysięcy fanów. Później razem wy ...

Jay-Z świętuje 30-lecie albumu „Reasonable Doubt”

10 godzin temu