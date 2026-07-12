Liam Gallagher wierzy w triumf Anglii na mundialu. „Musicie to zrobić”

fot. facebook / @OasisOfficial

Liam Gallagher nie ukrywa swojej wiary w sukces reprezentacji Anglii podczas mistrzostw świata. Po zwycięstwie nad Norwegią lider Oasis opublikował emocjonalny wpis w mediach społecznościowych, w którym stwierdził, że Anglicy sięgną po mistrzostwo świata. Muzyk ponownie nawiązał również do kultowego utworu „Wonderwall”, który stał się nieoficjalnym hymnem drużyny.

Liam Gallagher: „Wygramy ten mundial”

Po awansie Anglii do półfinału mundialu Liam Gallagher zamieścił wpis, który szybko obiegł internet.

– Wygramy ten mundial. Nie wiem jak i mnie to nie obchodzi. Szacunek dla wszystkich piłkarzy i trenera. Musicie to zrobić – napisał artysta.

Muzyk dodał również hasło „Come on England, come on Wonderwall”, po raz kolejny podkreślając związek legendarnego przeboju Oasis z reprezentacją Anglii.

„Wonderwall” stał się hymnem reprezentacji Anglii

Podczas tegorocznego mundialu piłkarze reprezentacji Anglii regularnie świętują zwycięstwa, śpiewając razem z kibicami utwór „Wonderwall”. Piosenka rozbrzmiewała już po wygranych z Chorwacją, Panamą, Demokratyczną Republiką Konga, Meksykiem oraz Norwegią.

Popularność utworu znacząco wzrosła również w serwisach streamingowych. Fani coraz częściej określają go mianem nieoficjalnego hymnu angielskiej kadry.

Liam Gallagher chce zaśpiewać podczas finału mundialu

Lider Oasis przyznał wcześniej, że jest gotowy wystąpić na żywo podczas finału mistrzostw świata, jeśli Anglia awansuje do decydującego meczu.

Na prośbę jednego z fanów o wykonanie „Wonderwall” na stadionie odpowiedział krótko: „Jestem gotowy”. Wiele osób liczy, że taki występ rzeczywiście dojdzie do skutku, jeśli Anglicy zameldują się w finale.

Anglia zagra z Argentyną o finał

Po zwycięstwie nad Norwegią reprezentacja Anglii awansowała do półfinału mistrzostw świata. Bohaterem spotkania był Jude Bellingham, który zdobył dwie bramki i poprowadził swoją drużynę do wygranej.

Kolejnym rywalem Anglików będzie Argentyna. Stawką meczu będzie awans do pierwszego finału mistrzostw świata reprezentacji Anglii od 1966 roku.