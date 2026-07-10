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Harry Styles otrzymał złotą odznakę Blue Peter. „To może być moje największe osiągnięcie”

W gronie dotychczasowych laureatów znaleźli sięm.in.: królowa Elżbieta II czy Steven Spielberg

2026.07.10

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Harry Styles został uhonorowany prestiżową złotą odznaką Blue Peter. Wyróżnienie przyznano mu po ustanowieniu rekordu liczby koncertów zagranych podczas jednej rezydencji na stadionie Wembley. Sam artysta przyznał, że może to być jeden z najbardziej wyjątkowych momentów w jego życiu.

Harry Styles z rekordem na Wembley

Wokalista zakończył historyczną serię koncertów na Wembley Stadium, występując tam po raz dwunasty w ramach trasy „Together Together”. Tym samym ustanowił rekord najdłuższej koncertowej rezydencji jednego artysty na tym legendarnym stadionie.

Z okazji tego osiągnięcia prowadząca programu Blue Peter, Shini Muthukrishnan, wręczyła Harry’emu Stylesowi specjalną złotą odznakę.

Czym jest złota odznaka Blue Peter?

Program Blue Peter od dziesięcioleci przyznaje charakterystyczne odznaki swoim widzom oraz wyjątkowym gościom. Złota wersja wyróżnienia trafia jednak wyłącznie do osób, które dokonały czegoś wyjątkowego.

W gronie dotychczasowych laureatów znaleźli się między innymi:

  • królowa Elżbieta II,
  • Steven Spielberg,
  • kapitan Tom Moore,
  • Sir Paul McCartney.

Do tego prestiżowego grona dołączył teraz również Harry Styles.

„To może być moje największe osiągnięcie”

Podczas odbierania odznaki artysta nie ukrywał wzruszenia.

Harry Styles przyznał, że dorastał, oglądając program Blue Peter, dlatego otrzymanie wyróżnienia ma dla niego wyjątkowe znaczenie.

„Dorastałem, oglądając Blue Peter i nigdy nie przypuszczałem, że kiedyś dostanę jedną z tych odznak. To może być moje największe osiągnięcie.”

Wokalista zachęcił również młodych widzów do realizowania swoich marzeń oraz przypomniał o znaczeniu życzliwości wobec innych.

Historyczna seria koncertów

Dwunasty koncert na Wembley był wyjątkowy także z innych powodów. W trakcie występu Harry Styles zorganizował specjalne obchody Pride, zapraszając na scenę grupę drag queens i drag kings.

Podczas wydarzenia pojawiła się również jego siostra Gemma Styles, która pogratulowała mu historycznego sukcesu i wygłosiła wzruszające przemówienie.

Kolejne wyjątkowe wyróżnienie dla Harry’ego Stylesa

Złota odznaka Blue Peter to jedno z najbardziej rozpoznawalnych wyróżnień w brytyjskiej kulturze popularnej. Otrzymanie jej przez Harry’ego Stylesa jest kolejnym potwierdzeniem jego pozycji jako jednego z najważniejszych artystów współczesnej muzyki.

 

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