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Popek i Cios nagrali „patriotyczny” kawałek: „Ukrainiec się odj*bał i zaczyna się impreza, Biedroń biega z chuj*m w dupie, Jezus co ja mówię”

Popek i Cios uderzają w Ukraińców. Nowy utwór wywołał burzę w sieci

2026.07.12

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Popek Cios

Popek i Adrian Cios zaprezentowali nowy utwór, który od momentu premiery wzbudza ogromne emocje. Raperzy poruszają w nim tematy związane z sytuacją w Polsce, krytykują polityków oraz odnoszą się do relacji polsko-ukraińskich. Kontrowersyjny przekaz szybko wywołał falę komentarzy w mediach społecznościowych.

Popek i Cios publikują kontrowersyjny numer

Nowy kawałek Popka i Ciosa zawiera mocne wersy dotyczące bieżących wydarzeń społecznych i politycznych. Artyści komentują kwestie migracji oraz sytuację związaną z obywatelami Ukrainy przebywającymi w Polsce. W tekście pojawiają się również odniesienia do znanych postaci ze świata polityki, w tym Donalda Tuska i Roberta Biedronia.

Utwór wywołał gorącą dyskusję

Premiera piosenki szybko odbiła się szerokim echem w internecie. Część słuchaczy chwali raperów za odważne poruszanie trudnych tematów, podczas gdy inni krytykują przekaz utworu i jego polityczny charakter. Jak często bywa w przypadku twórczości Popka, nowy numer wzbudza skrajne emocje i dzieli odbiorców.

Popek i Cios pamiętają o Rzezi Wołyńskiej

„Pamiętajmy o Rzezi Wołyńskiej. W latach 1943–1945 oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) oraz związani z nimi nacjonaliści z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) dokonali masowych mordów na polskiej ludności cywilnej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Ofiarami były dziesiątki tysięcy niewinnych kobiet, mężczyzn i dzieci. Pamięć o tej tragedii jest wyrazem szacunku dla ofiar i przypomnieniem, do czego prowadzą nienawiść oraz skrajny nacjonalizm. Cześć Ich Pamięci” – czytamy w opise klipu.

Popek ponownie stawia na mocny przekaz

Popek od lat znany jest z bezkompromisowych tekstów oraz kontrowersyjnych wypowiedzi. Współpraca z Adrianem Ciosem wpisuje się w ten styl, a najnowszy singiel jest kolejnym przykładem utworu, który ma wywołać dyskusję i zwrócić uwagę słuchaczy.

Nie wiadomo, czy numer okaże się jednym z największych hitów duetu, jednak już teraz można stwierdzić, że premiera odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych oraz wśród fanów polskiego rapu.

 

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