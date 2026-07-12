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Beyoncé obcięła włosy Jaya-Z na oczach tysięcy fanów. Później razem wystąpili na scenie

Jay-Z świętuje 30-lecie albumu „Reasonable Doubt”

2026.07.12

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Beyonce JAY-Z The Carters Grammy

foto: kadr z wideo

Jay-Z rozpoczął serię koncertów z okazji 30-lecia kultowego albumu „Reasonable Doubt” w wyjątkowym stylu. Podczas pierwszego występu na Yankee Stadium w Nowym Jorku publiczność zobaczyła niecodzienną scenę – Beyoncé obcięła włosy swojemu mężowi tuż przed koncertem. To jednak nie był koniec niespodzianek przygotowanych dla fanów.

Beyoncé zaskoczyła fanów na Yankee Stadium

Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu na telebimach wyświetlono nagranie, na którym Beyoncé strzyże włosy Jay-Z. Publiczność zareagowała entuzjastycznie, a w mediach społecznościowych natychmiast pojawiły się spekulacje, że nowa fryzura rapera może zwiastować premierę nowej muzyki.

Krótki film błyskawicznie obiegł internet i stał się jednym z najczęściej komentowanych momentów całego wydarzenia.

Beyoncé dołączyła do Jay-Z na scenie

To nie była jedyna niespodzianka przygotowana przez małżeństwo. W trakcie koncertu Beyoncé pojawiła się na scenie, aby wspólnie z Jay-Z wykonać utwór „Can’t Knock the Hustle”, zastępując partię Mary J. Blige.

Po zakończeniu występu wokalistka zwróciła się do publiczności, prosząc fanów o gromkie brawa dla swojego męża. Ten moment wywołał ogromny entuzjazm wśród zgromadzonych na stadionie.

Blue Ivy również wystąpiła podczas koncertu

Na scenie pojawiła się także 14-letnia Blue Ivy, najstarsza córka Beyoncé i Jay-Z. Nastolatka wykonała wraz z ojcem utwór „Feelin’ It”, a na zakończenie zaprezentowała solowy występ na fortepianie.

Po wspólnym wykonaniu piosenki ojciec i córka zakończyli występ serdecznym uściskiem, który został nagrodzony owacją publiczności.

 

Jay-Z świętuje 30-lecie albumu „Reasonable Doubt”

Koncert był pierwszym z trzech zaplanowanych występów na Yankee Stadium z okazji jubileuszu debiutanckiego albumu Jay-Z. Kolejne koncerty poświęcone są jego największym wydawnictwom, a organizatorzy zapowiadają następne niespodzianki dla fanów.

Po spektakularnym otwarciu serii koncertów wiele osób zastanawia się, czy artysta przygotowuje kolejne muzyczne projekty i specjalnych gości podczas następnych występów.

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