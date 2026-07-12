Beyoncé obcięła włosy Jaya-Z na oczach tysięcy fanów. Później razem wystąpili na scenie

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Jay-Z rozpoczął serię koncertów z okazji 30-lecia kultowego albumu „Reasonable Doubt” w wyjątkowym stylu. Podczas pierwszego występu na Yankee Stadium w Nowym Jorku publiczność zobaczyła niecodzienną scenę – Beyoncé obcięła włosy swojemu mężowi tuż przed koncertem. To jednak nie był koniec niespodzianek przygotowanych dla fanów.

Beyoncé zaskoczyła fanów na Yankee Stadium

Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu na telebimach wyświetlono nagranie, na którym Beyoncé strzyże włosy Jay-Z. Publiczność zareagowała entuzjastycznie, a w mediach społecznościowych natychmiast pojawiły się spekulacje, że nowa fryzura rapera może zwiastować premierę nowej muzyki.

Krótki film błyskawicznie obiegł internet i stał się jednym z najczęściej komentowanych momentów całego wydarzenia.