Eminem niespodziewanie pojawił się na koncercie Jay-Z. Wspólnie wykonali kultowe „Renegade”

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Jay-Z nie przestaje zaskakiwać fanów podczas jubileuszowych koncertów na Yankee Stadium. Drugiego wieczoru, poświęconego kultowemu albumowi „The Blueprint”, na scenie niespodziewanie pojawił się Eminem. Artyści wspólnie wykonali legendarny utwór „Renegade”, wywołując ogromny entuzjazm publiczności.

Eminem dołączył do Jay-Z na scenie

Występ Eminema był jedną z największych niespodzianek drugiego koncertu z okazji jubileuszu albumu „The Blueprint”. Gdy wybrzmiały pierwsze dźwięki utworu „Renegade”, publiczność oszalała, a chwilę później na scenie pojawił się legendarny raper z Detroit.

Wspólne wykonanie jednego z najbardziej cenionych utworów w historii hip-hopu natychmiast stało się jednym z najgłośniejszych momentów całego wydarzenia.

Jay-Z świętuje rocznicę albumu „The Blueprint”

Drugi koncert na Yankee Stadium był poświęcony albumowi „The Blueprint”, który uważany jest za jedno z najważniejszych wydawnictw w dorobku Jaya-Z.

Podczas wieczoru artysta zaprosił na scenę również Slicka Ricka, a fani mogli usłyszeć największe klasyki z przełomowego albumu. Ze względu na problemy z dostępem do internetu na stadionie do sieci trafiło niewiele nagrań, jednak te, które się pojawiły, błyskawicznie zdobyły popularność.

Seria koncertów pełna gwiazd

Jubileuszowe koncerty Jaya-Z obfitują w wyjątkowych gości. Pierwszego dnia na scenie pojawili się między innymi Beyoncé, Blue Ivy oraz Nas, a drugiego wieczoru największą atrakcją okazał się występ Eminema.

Fani zastanawiają się, jakie kolejne niespodzianki przygotował Jay-Z na trzeci koncert kończący wyjątkową serię występów na Yankee Stadium.

„Renegade” ponownie zachwyciło fanów hip-hopu

„Renegade” to jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów nagranych wspólnie przez Jaya-Z i Eminema. Ich ponowne spotkanie na scenie po latach zostało uznane przez wielu fanów za historyczny moment i jedno z najważniejszych wydarzeń tegorocznych koncertów rapowych.

Występ obu legend hip-hopu szybko stał się viralem w mediach społecznościowych, a nagrania z koncertu błyskawicznie zaczęły krążyć w internecie.