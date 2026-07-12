Arab i Muran zmierzą się na specjalnych zasadach. Gala PRIME MMA już w sierpniu

Organizacja PRIME Show MMA oficjalnie potwierdziła kolejne głośne zestawienie na gali PRIME MMA 18: Summer Festival. W klatce zmierzą się Arab oraz Muran, którzy od dłuższego czasu pozostają w otwartym konflikcie. Zapowiadana walka budzi ogromne emocje wśród fanów freak fightów, a organizatorzy zapowiadają, że pojedynek odbędzie się na specjalnych zasadach.

Arab kontra Muran. Wielomiesięczny konflikt znajdzie finał

Relacje pomiędzy Arabem i Muranem od dawna są bardzo napięte. Obaj wielokrotnie wymieniali się ostrymi komentarzami i nie szczędzili sobie uszczypliwości podczas medialnych wystąpień. Teraz konflikt przeniesie się do klatki, gdzie zawodnicy będą mieli okazję rozstrzygnąć spór.

Dla wielu kibiców jest to jedno z najbardziej wyczekiwanych zestawień ostatnich miesięcy.

Muran po zwycięstwie chce pójść za ciosem

Muran przystąpi do walki po ostatnim zwycięstwie i zapowiada, że nie zamierza zwalniać tempa. Freak fighter podkreśla, że chce udowodnić swoją wyższość nad Arabem i dopisać kolejną wygraną do swojego rekordu.

Z kolei Arab również zapowiada pełne zaangażowanie i nie ukrywa, że zamierza definitywnie zakończyć trwający od miesięcy konflikt.

Walka odbędzie się na specjalnych zasadach

Organizacja PRIME Show MMA poinformowała, że pojedynek Araba z Muranem zostanie rozegrany na specjalnych zasadach. Szczegóły dotyczące formuły starcia mają zostać ujawnione w najbliższym czasie.

To sprawia, że zainteresowanie galą jeszcze bardziej rośnie, a kibice z niecierpliwością czekają na kolejne informacje.

PRIME MMA 18: Summer Festival już w sierpniu

Gala PRIME Show MMA 18: Summer Festival odbędzie się w dniach 7–8 sierpnia w Amfiteatrze w Koszalinie. Organizatorzy zapowiadają dwa dni pełne emocji oraz kolejne głośne pojedynki z udziałem największych gwiazd freak fightów.

Walka Arab kontra Muran ma być jednym z głównych punktów wydarzenia i już teraz zapowiada się jako jedno z najgorętszych starć całej gali.