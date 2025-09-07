Fred Durst konfrontuje perkusistkę z Instagrama za „wyciek” nowego utworu Limp Bizkit

fot. mat. pras.
Zaskakujący filmik na Instagramie
W sieci pojawiło się nagranie, które szybko przyciągnęło uwagę fanów Limp Bizkit. Na oficjalnym profilu zespołu opublikowano klip, w którym perkusistka Kristina Rybalchenko gra rytm przypominający klimat albumu Chocolate Starfish and the Hotdog Flavored Water. W tle można usłyszeć linijkę: „When you’re hot, you’re hot, when you’re not, you’re not.”
Fred Durst przerywa występ
Wideo nabrało nieoczekiwanego obrotu, gdy nagle w drzwiach pojawił się Fred Durst. Lider Limp Bizkit zwrócił się do Kristiny słowami: „Kristina, to nasz nowy kawałek, jeszcze nie został wydany. Skąd go masz? Proszę, nie wrzucaj tego do internetu!” – sugerując, że doszło do wycieku niepublikowanej piosenki.
View this post on Instagram
Sprytny zabieg marketingowy
Jak się szybko okazało, cała sytuacja była częścią kampanii promocyjnej zespołu, który od ubiegłego roku pracuje nad nowym materiałem w studiu. Ostatni album Limp Bizkit – Still Sucks z 2021 roku – był pierwszym pełnym wydawnictwem od dekady i zebrał mieszane, choć często pozytywne recenzje.
Limp Bizkit na festiwalach i nowe plany
W sierpniu grupa wystąpiła jako headliner na Reading Festival 2025, zdobywając świetne recenzje za energiczny, dopracowany set pełen klasycznych numerów i niespodziewanych coverów. Fani oczekują teraz na ogłoszenie szczegółów dotyczących nowej płyty i kolejnych koncertów.