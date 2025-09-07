Szukaj
Fred Durst konfrontuje perkusistkę z Instagrama za „wyciek” nowego utworu Limp Bizkit

Fred Durst przerywa występ

2025.09.07

opublikował:

fot. mat. pras.

Zaskakujący filmik na Instagramie

W sieci pojawiło się nagranie, które szybko przyciągnęło uwagę fanów Limp Bizkit. Na oficjalnym profilu zespołu opublikowano klip, w którym perkusistka Kristina Rybalchenko gra rytm przypominający klimat albumu Chocolate Starfish and the Hotdog Flavored Water. W tle można usłyszeć linijkę: „When you’re hot, you’re hot, when you’re not, you’re not.”

Fred Durst przerywa występ

Wideo nabrało nieoczekiwanego obrotu, gdy nagle w drzwiach pojawił się Fred Durst. Lider Limp Bizkit zwrócił się do Kristiny słowami: „Kristina, to nasz nowy kawałek, jeszcze nie został wydany. Skąd go masz? Proszę, nie wrzucaj tego do internetu!” – sugerując, że doszło do wycieku niepublikowanej piosenki.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kristina Rybalchenko (@kriss_drummer)

 

Sprytny zabieg marketingowy

Jak się szybko okazało, cała sytuacja była częścią kampanii promocyjnej zespołu, który od ubiegłego roku pracuje nad nowym materiałem w studiu. Ostatni album Limp Bizkit – Still Sucks z 2021 roku – był pierwszym pełnym wydawnictwem od dekady i zebrał mieszane, choć często pozytywne recenzje.

Limp Bizkit na festiwalach i nowe plany

W sierpniu grupa wystąpiła jako headliner na Reading Festival 2025, zdobywając świetne recenzje za energiczny, dopracowany set pełen klasycznych numerów i niespodziewanych coverów. Fani oczekują teraz na ogłoszenie szczegółów dotyczących nowej płyty i kolejnych koncertów.

