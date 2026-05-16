Foo Fighters zagrali swój pierwszy Tiny Desk Concert. Intymne wersje hitów i nowych utworów zachwyciły fanów

Foo Fighters wystąpili w swoim pierwszym w historii Tiny Desk Concert dla NPR. Zespół zaprezentował kameralne wersje nowych utworów z albumu „Your Favorite Toy”, a także największe klasyki swojej kariery, w tym „Learn To Fly”, „My Hero” i „Everlong”.

Legendarny rockowy zespół pojawił się w biurze NPR, gdzie zagrał specjalny, akustyczno-kameralny set w ramach popularnej serii Tiny Desk Concert.

Występ miał bardziej surowy i intymny charakter niż stadionowe koncerty grupy, z których słyną Foo Fighters. Fani mogli usłyszeć nowe aranżacje zarówno świeżych numerów, jak i kultowych hitów.

Nowe utwory z albumu „Your Favorite Toy”

Podczas koncertu zespół wykonał dwa utwory z nowej płyty „Your Favorite Toy”:

„Spit Shine”

„Child Actor”

Dave Grohl żartował przed wykonaniem „Child Actor”, wspominając wcześniejszy występ w programie SNL UK. Muzyk przyznał, że podczas tamtego koncertu przypadkowo wciągnął włosy do ust i tym razem cieszył się, że „nie zadławił się na scenie”.

Nie zabrakło największych hitów

Poza nowymi numerami Foo Fighters sięgnęli także po swoje najbardziej rozpoznawalne utwory:

„Learn To Fly”

„My Hero”

„Everlong”

Kameralne wersje klasyków zostały bardzo dobrze przyjęte przez fanów, którzy podkreślali wyjątkową atmosferę koncertu.

Nowy album i koncertowe plany zespołu

Premiera albumu „Your Favorite Toy” wywołała spore zainteresowanie wśród fanów rocka. Krytycy zwracają uwagę, że Foo Fighters wrócili do bardziej surowego, punk-rockowego grania.

Zespół przygotowuje się obecnie do dużej trasy koncertowej obejmującej Europę, Amerykę Północną, Australię i Nową Zelandię. Trasa obejmie także Warszawę.

Fani chwalą kameralne wydanie Foo Fighters

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy podkreślających, że Tiny Desk Concert pokazał Foo Fighters z zupełnie innej strony. Wielu słuchaczy uznało występ za jeden z najlepszych koncertów zespołu w ostatnich latach.