Foo Fighters z niepokojącym komunikatem. Gitarzyszta zespołu uległ „dziwnemu wypadkowi ogrodniczemu”

Tuż przed startem długo wyczekiwanej trasy Pat Smear uległ tajemniczemu wypadkowi

2026.01.08

Foo Fighters z niepokojącym komunikatem. Gitarzyszta zespołu uległ „dziwnemu wypadkowi ogrodniczemu”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Fani Foo Fighters z niepokojem przyjęli najnowsze wieści przekazane przez zespół. Tuż przed startem długo wyczekiwanej trasy koncertowej „Take Cover Tour” gitarzysta Pat Smear uległ tajemniczemu, określanemu przez grupę jako „dziwny wypadek ogrodniczy”. Kontuzja zmusiła muzyka do przerwy, a zespół ogłosił zmiany w składzie koncertowym.

Trudne lata Foo Fighters i medialne zawirowania

Ostatnie lata nie były dla Foo Fighters łatwe. W 2024 roku zespół znalazł się w centrum medialnej burzy po tym, jak lider grupy Dave Grohl publicznie przyznał się do pozamałżeńskiego romansu, z którego narodziło się dziecko. Informacja ta wstrząsnęła fanami i odbiła się szerokim echem w branży muzycznej. Konsekwencje skandalu dotknęły nie tylko Grohla, ale cały zespół. Foo Fighters zdecydowali się wówczas odwołać wszystkie koncerty zaplanowane do końca 2024 roku, wycofując się z życia koncertowego i ograniczając aktywność medialną.

Zmiany w składzie i powrót na scenę

Kolejny kryzys wybuchł, gdy ujawniono kulisy rozstania z perkusistą Joshem Freese’em, któremu – według doniesień – podziękowano za współpracę przez telefon. Ostatecznie Freese wrócił do Nine Inch Nails, a nowym perkusistą Foo Fighters został Ilan Rubin, znany ze współpracy z Trentem Reznorem.

Po serii nieporozumień i zmian personalnych zespół zaczął stopniowo odbudowywać relacje z fanami. Ogłoszenie światowej trasy „Take Cover Tour” miało być symbolicznym powrotem Foo Fighters na koncertową mapę świata. Jednym z jej przystanków jest również Polska – koncert na stadionie PGE Narodowym w Warszawie zaplanowano na 15 czerwca 2026 roku.

„Dziwny wypadek ogrodniczy” Pata Smeara

Radość fanów została jednak przyćmiona przez kolejne niepokojące informacje. W styczniu 2026 roku zespół poinformował, że Pat Smear, wieloletni gitarzysta Foo Fighters, uległ kontuzji w wyniku „dziwnego wypadku ogrodniczego”. Muzycy przekazali wiadomość w charakterystycznym dla siebie, humorystycznym stylu, publikując w mediach społecznościowych grafikę stylizowaną na okładkę tabloidu. Choć nie zdradzili szczegółów zdarzenia, z ilustracji wynika, że Smear doznał urazu nogi, który wymaga rekonwalescencji.

Pat Smear nie wyruszy w trasę. Kto go zastąpi?

Mimo żartobliwego tonu komunikatu sytuacja ma realne konsekwencje. Foo Fighters potwierdzili, że Pat Smear nie weźmie udziału w pierwszej części trasy „Take Cover Tour”. Oznacza to występy w zmienionym składzie, przynajmniej do momentu, aż gitarzysta wróci do pełni sił. Podczas jego nieobecności na scenie pojawi się Jason Falkner, muzyk znany ze współpracy z takimi artystami jak Beck czy St. Vincent. Falkner dołączy do zespołu już na pierwszym koncercie trasy, który odbędzie się 10 stycznia w Meksyku. Wiadomo również, że Smeara zabraknie na części koncertów w Stanach Zjednoczonych.

