FKA Twigs w nowym sporze sądowym. Zespół indie zarzuca jej zniszczenie ich znaku towarowego

FKA Twigs została pozwana w ramach kontrpozwu przez amerykański zespół indie The Twigs, który zarzuca jej wykorzystywanie sławy i pozycji w branży muzycznej do „zniszczenia” ich znaku towarowego.

Spór o nazwę „Twigs” trwa już od ponad dekady i ponownie zaostrzył się w 2026 roku.

Wieloletni spór o znak towarowy „Twigs”

Konflikt między artystką a zespołem The Twigs sięga 2014 roku, kiedy to grupa złożyła pierwszy pozew, twierdząc, że Tahliah Barnett (FKA Twigs) narusza ich prawa do nazwy używanej od 1996 roku.

Wówczas sprawa została oddalona, a zespół wycofał roszczenia. Jednak w 2024 roku temat powrócił, gdy The Twigs wysłali do artystki oficjalne wezwanie do zaprzestania używania nazwy.

W odpowiedzi FKA Twigs sama złożyła pozew, twierdząc, że działania zespołu mają na celu wymuszenie od niej pieniędzy i są próbą „weaponising baseless claims”.

FKA Twigs: „To dwie różne rzeczywistości muzyczne”

W dokumentach sądowych artystka argumentowała, że nie ma możliwości pomylenia obu stron rynku muzycznego.

Podkreślono m.in. ogromną różnicę w skali popularności:

FKA Twigs: miliony słuchaczy miesięcznie i setki milionów wyświetleń

The Twigs: niewielka liczba obserwujących i marginalna obecność streamingowa

Według jej strony, oba projekty funkcjonują w zupełnie różnych „ekosystemach muzycznych”.

Kontrpozew: „Chce zniszczyć naszą markę”

Zespół The Twigs (siostry Laura Good i Linda Good) złożył kontrpozew 11 maja 2026 roku. Twierdzą oni, że działania FKA Twigs doprowadziły do osłabienia ich marki i praw do nazwy.

W ich wersji wydarzeń artystka miała:

zwiększać swoją obecność w muzyce pop i alternatywie

stopniowo budować skojarzenia swojej marki z nazwą „Twigs”

ograniczać użycie skrótu FKA w publicznych wystąpieniach

składać wniosek o własny znak towarowy

Zespół twierdzi, że działania te miały na celu „weaken, if not destroy” ich prawa do marki.

Spór o pieniądze i prawa do nazwy

Według dokumentów The Twigs, FKA Twigs miała wcześniej proponować ugodę finansową w wysokości 15 tysięcy dolarów, aby obie strony mogły współistnieć na rynku. Oferta została odrzucona.

Zespół twierdzi również, że został zmuszony do odrzucenia kompromisu i domaga się teraz:

zakazu używania nazwy „Twigs” przez artystkę

odszkodowania finansowego

uznania naruszenia znaku towarowego

FKA Twigs bez oficjalnego komentarza

Na moment publikacji FKA Twigs nie odniosła się publicznie do kontrpozwu. Jej przedstawiciele również nie wydali oświadczenia.

Artystka w ostatnich latach odniosła duży sukces dzięki albumowi „EUSEXUA” oraz jego kontynuacji „EUSEXUA Afterglow”, które spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem krytyków i fanów.