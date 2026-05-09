Filip Dudkiewicz, tancerz Julii Wieniawy w teledysku Harry’ego Stylesa. „Ale jestem dumna!”

2026.05.09

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Filip Dudkiewicz, znany z występów u boku Julii Wieniawy, pojawił się w najnowszym teledysku światowej gwiazdy Harry Styles. Informacja szybko obiegła media społecznościowe i wywołała ogromne emocje zarówno w Polsce, jak i wśród fanów artysty na całym świecie.

Polak w globalnej produkcji Harry’ego Stylesa

Nowy singiel Harry’ego Stylesa „Dance No More” promuje jego najnowszy album „Kiss All The Time. Disco, Occasionally”. Teledysk do utworu ma dynamiczny, taneczny charakter i opiera się na efektownej choreografii oraz silnej energii scenicznej.

Wśród międzynarodowej grupy tancerzy znalazł się Filip Dudkiewicz, który od lat pracuje jako tancerz i choreograf. Jego udział w produkcji jednego z największych światowych artystów popowych to kolejny krok w jego międzynarodowej karierze.

Dudkiewicz wcześniej współpracował z wieloma polskimi artystami sceny pop i hip-hop, a jego nazwisko coraz częściej pojawia się przy dużych produkcjach muzycznych.

Julia Wieniawa reaguje na sukces swojego tancerza

Julia Wieniawa nie ukrywała dumy z osiągnięcia członka swojego zespołu. Artystka opublikowała fragment teledysku w mediach społecznościowych, podkreślając, że sukces tancerza jest również efektem wieloletniej współpracy i ciężkiej pracy całej ekipy scenicznej.

W swoim komentarzu napisała, że jest bardzo dumna z Filipa i z radością obserwuje jego rozwój zawodowy. Jej reakcja szybko została podchwycona przez fanów, którzy zaczęli gratulować tancerzowi międzynarodowego sukcesu.

Kim jest Filip Dudkiewicz?

Filip Dudkiewicz to polski tancerz i choreograf, który zdobywa coraz większe uznanie w branży rozrywkowej. Znany jest z pracy przy projektach scenicznych i teledyskach, w tym przy produkcjach z udziałem takich artystów jak Julia Wieniawa, bambi czy Blanka.

Jego styl łączy nowoczesny taniec komercyjny z elementami choreografii scenicznej, co sprawia, że jest często wybierany do dużych projektów muzycznych i telewizyjnych.

Sukces, który może otworzyć nowe drzwi

Dla Filipa Dudkiewicza występ w projekcie Harry Styles może być ważnym krokiem w dalszej karierze międzynarodowej. W branży tanecznej tego typu produkcje często prowadzą do kolejnych współprac z największymi artystami na świecie.

Sukces tancerza pokazuje również, że polscy artyści coraz częściej stają się częścią globalnego przemysłu muzycznego — nie tylko jako wykonawcy, ale również jako twórcy choreografii i elementów wizualnych największych światowych projektów.

 

