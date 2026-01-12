Fetty Wap o pobycie w więzieniu: 50 Cent nie odwrócił się od niego ani na chwilę

Po wyjściu zza krat Fetty Wap ujawnił, kto realnie stanął za nim w najtrudniejszym okresie życia. W rozmowie z The Breakfast Club raper podkreślił, że wsparcie 50 Centa było kluczowe – zarówno finansowe, jak i emocjonalne.

50 Cent wspierał go od początku odsiadki

Fetty Wap wspomina:

„50, nawet nie wiem, od czego zacząć. 50 zrobił dla mnie naprawdę dużo. Od pierwszego dnia odezwał się do mnie w stylu: ‘Yo, czegokolwiek potrzebujesz, po prostu daj znać’. Cokolwiek potrzebowałem, on był. Odbierał telefon. Nie odwrócił się plecami. Nawet tuż przed moim wyjściem pytał: ‘Yo, jak wracasz do domu?’”

Raper zaznaczył, że 50 Cent był numerem jeden, jeśli chodzi o realną pomoc w więzieniu, a jego rady były dosadne i szczere:

„Ej, przestań odwalać. Nie powinieneś był przestawać robić muzyki. Trzeba było cisnąć dalej”.

Powrót do życia i muzyki

Po opuszczeniu więzienia Fetty Wap deklaruje, że koncentruje się na odbudowie kariery i życia prywatnego. W oświadczeniu przekazanym prowadzącej program Loren LoRosie podziękował wszystkim, którzy wspierali go w tym trudnym czasie.

Kontekst wyroku

Fetty Wap został skazany na sześć lat więzienia w maju 2023 roku w związku z udziałem w siatce narkotykowej w USA, działającej w latach 2019–2020. Grupa rozprowadzała kokainę, heroinę, fentanyl i crack. Po wcześniejszych zwolnieniach za kaucją, jego wyrok był kilkukrotnie skracany – początkowo miał wyjść dopiero w 2029 roku.