CGM

Fetty Wap o pobycie w więzieniu: 50 Cent nie odwrócił się od niego ani na chwilę

50 Cent wspierał rapera od początku odsiadki

2026.01.12

opublikował:

Fetty Wap o pobycie w więzieniu: 50 Cent nie odwrócił się od niego ani na chwilę

Po wyjściu zza krat Fetty Wap ujawnił, kto realnie stanął za nim w najtrudniejszym okresie życia. W rozmowie z The Breakfast Club raper podkreślił, że wsparcie 50 Centa było kluczowe – zarówno finansowe, jak i emocjonalne.

50 Cent wspierał go od początku odsiadki

Fetty Wap wspomina:

„50, nawet nie wiem, od czego zacząć. 50 zrobił dla mnie naprawdę dużo. Od pierwszego dnia odezwał się do mnie w stylu: ‘Yo, czegokolwiek potrzebujesz, po prostu daj znać’. Cokolwiek potrzebowałem, on był. Odbierał telefon. Nie odwrócił się plecami. Nawet tuż przed moim wyjściem pytał: ‘Yo, jak wracasz do domu?’”

Raper zaznaczył, że 50 Cent był numerem jeden, jeśli chodzi o realną pomoc w więzieniu, a jego rady były dosadne i szczere:

„Ej, przestań odwalać. Nie powinieneś był przestawać robić muzyki. Trzeba było cisnąć dalej”.

Powrót do życia i muzyki

Po opuszczeniu więzienia Fetty Wap deklaruje, że koncentruje się na odbudowie kariery i życia prywatnego. W oświadczeniu przekazanym prowadzącej program Loren LoRosie podziękował wszystkim, którzy wspierali go w tym trudnym czasie.

Kontekst wyroku

Fetty Wap został skazany na sześć lat więzienia w maju 2023 roku w związku z udziałem w siatce narkotykowej w USA, działającej w latach 2019–2020. Grupa rozprowadzała kokainę, heroinę, fentanyl i crack. Po wcześniejszych zwolnieniach za kaucją, jego wyrok był kilkukrotnie skracany – początkowo miał wyjść dopiero w 2029 roku.

Tagi


Popularne newsy

Popek Monster wraca do MMA. Wiemy z kim zawalczy raper w PRIME 16
NEWS

Popek Monster wraca do MMA. Wiemy z kim zawalczy raper w PRIME 16

Bonus RPK dissuje Grande Connection: „Pierd*lić lamusa, frajera, youtubera, który zaczepia Bonusa”
NEWS

Bonus RPK dissuje Grande Connection: „Pierd*lić lamusa, frajera, youtubera, który zaczepia Bonusa”

Wiemy, co Taco Hemingway podarował swojej ukochanej na święta. Prezent wykonał inny raper
NEWS

Wiemy, co Taco Hemingway podarował swojej ukochanej na święta. Prezent wykonał inny raper

Quebonafide pojawił się na studniówce w Suwałkach. Raper zaskoczył maturzystów
NEWS

Quebonafide pojawił się na studniówce w Suwałkach. Raper zaskoczył maturzystów

Viki Gabor komentuje swoje znikniecie z Instagrama i ślub z Giovannim
NEWS

Viki Gabor komentuje swoje znikniecie z Instagrama i ślub z Giovannim

Członek Dixon37 wystąpi w „Tańcu z gwiazdami”?
NEWS

Członek Dixon37 wystąpi w „Tańcu z gwiazdami”?

Nie żyje jeden z najpopularniejszych wokalistów kolumbijskich. Muzyk zginął w katastrofie awionetki w Kolumbii
NEWS

Nie żyje jeden z najpopularniejszych wokalistów kolumbijskich. Muzyk zginął w katastrofie awionetki w Kolumbii

Polecane

CGM
Sitek wspiera JNR-a, Buszu odpowiada dokumentem na diss

Sitek wspiera JNR-a, Buszu odpowiada dokumentem na diss

Kontrowersje wokół Lucky Dice

2 godziny temu

CGM
Karolina Korwin-Piotrowska zachwycona gestem Dody: „Możecie mówić o niej, co chcecie”

Karolina Korwin-Piotrowska zachwycona gestem Dody: „Możecie mówić o ni ...

Doda po raz kolejny pokazała swoje ogromne serce dla zwierząt

2 godziny temu

CGM
Roksana Węgiel i Kevin Mglej odnowili przysięgę małżeńską rok po ślubie: „Może jesteśmy psychiczni”

Roksana Węgiel i Kevin Mglej odnowili przysięgę małżeńską rok po ślubi ...

Odnowienie przysięgi zbiegło się z 21. urodzinami Roksany

2 godziny temu

CGM
Ludwig Göransson zdobywa Złoty Glob 2026 za najlepszą muzykę oryginalną do filmu Sinners

Ludwig Göransson zdobywa Złoty Glob 2026 za najlepszą muzykę oryginaln ...

Dla Göranssona to szósta nominacja do Złotego Globa i druga wygrana w karierze

3 godziny temu

CGM
Ed Sheeran zmienił nawyki podczas tras koncertowych – jak dba o zdrowie i energię?

Ed Sheeran zmienił nawyki podczas tras koncertowych – jak dba o ...

Nowe rytuały po koncertach

3 godziny temu

CGM
Andrea Bocelli wystąpi u boku Mariah Carey podczas ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk 2026 w Mediolanie

Andrea Bocelli wystąpi u boku Mariah Carey podczas ceremonii otwarcia ...

Ceremonia otwarcia na San Siro

3 godziny temu