FC Barcelona i Spotify łączą siły z Travisem Scottem na El Clásico

FC Barcelona i Spotify kontynuują rewolucję na styku muzyki, sportu i mody. Na El Clásico, które odbędzie się 11 maja, piłkarze FC Barcelony wystąpią w wyjątkowych koszulkach z logo Cactus Jack – marki ikony muzyki, Travisa Scotta. To już szósta zmiana wyglądu koszulki dzięki współpracy Spotify z artystami – po Drake’u, Coldplay, The Rolling Stones, ROSALÍI i KAROL G.

Travis Scott na El Clásico i ekskluzywny koncert w Barcelonie

To pierwsza taka współpraca, w której artysta nie tylko pojawia się na koszulce, ale również występuje na żywo dla fanów w Barcelonie. 10 maja, dzień przed El Clásico, wyselekcjonowani słuchacze Spotify otrzymają zaproszenie na koncert Travisa Scotta w kultowej lokalizacji w samym sercu miasta. Wydarzenie będzie łączyć muzykę, modę i sport w jedną immersyjną całość.

Limitowana edycja kolekcji Cactus Jack x FC Barcelona

W ramach współpracy powstała także kapsułowa kolekcja Cactus Jack. Znajdują się w niej bluzy, retro koszulki, kurtki, czapki, szorty, szaliki oraz limitowana retro piłka. W sprzedaży pojawi się także 1899 sztuk koszulek meczowych, nawiązujących do roku założenia klubu. Będą one dostępne od 2 maja o 10:00 w oficjalnych sklepach Barçy oraz online, a kolekcja Travisa trafi na TravisScott.com 9 maja.

FC Barcelona, Spotify i Travis Scott: muzyka, moda i futbol

Jak podkreśla Marc Hazan z Spotify: „Dajemy artystom scenę, jakiej nie ma nigdzie indziej. Ta współpraca to nasz najbardziej ambitny projekt do tej pory.” Z kolei Travis Scott mówi wprost: „To coś więcej niż logo na koszulce – to zatarcie granic między muzyką a sportem.”

Barça Matchday Playlist i miliony fanów na całym świecie

Na Spotify pojawi się także specjalna edycja playlisty „Barça Matchday”, zawierająca utwory wybrane przez Travisa Scotta, które będą motywować zawodników i fanów przed meczem. Travis to jeden z najpopularniejszych artystów świata – ma ponad 67 milionów słuchaczy miesięcznie na Spotify, a jego hity jak SICKO MODE, goosebumps czy FE!N zdobyły miliardy streamów.