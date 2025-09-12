Szukaj
Fat Joe twierdzi, że przez beefy z 50 Centem i Jay’em-Z stracił miliony. Miał do niego dzwonić sam Michael Jordan

MJ odmówił współpracy po konflikcie z 50 Centem

Fat Joe twierdzi, że przez beefy z 50 Centem i Jay’em-Z stracił miliony. Miał do niego dzwonić sam Michael Jordan

foto: mat. pras.

Konflikt Fat Joe z 50 Centem i Jay’em-Z miał ogromne konsekwencje finansowe

Fat Joe ujawnił, że jego słynne konflikty z 50 Centem i Jay’em-Z w połowie lat 2000 doprowadziły do utraty wielomilionowych kontraktów reklamowych. W rozmowie w programie Sneaker Shopping raper przyznał, że jego współpraca z Air Jordan i Reebokiem została zablokowana właśnie z powodu beefów.

Michael Jordan odmówił współpracy po konflikcie z 50 Centem

Według Fat Joe, sam Michael Jordan zadzwonił do niego po głośnym spięciu z 50 Centem na gali MTV VMA’s w 2005 roku.

– „Yo, Big Joe, wiesz, ja nie wchodzę w kontrowersje. Może spojrzymy na to w przyszłości” – miał powiedzieć legendarny koszykarz, odmawiając współpracy przy linii butów Air Jordan.

Reebok wycofał się z kontraktu przez relacje z Jay’em-Z

Raper ujawnił też, że Reebok planował stworzyć z nim własny model sneakersów wart miliony dolarów. Jednak gdy na jaw wyszło, że Fat Joe ma napięte relacje z Jay’em-Z, firma zerwała rozmowy.

– „Yo, nie wiedziałem, że nie jesteś w dobrych stosunkach z Hovem. Oni to zamknęli” – miał usłyszeć od przedstawiciela marki.

Straty finansowe Fat Joe – miliony przez oskarżenia

To nie jedyne kłopoty rapera. Fat Joe twierdzi, że stracił kolejne miliony dolarów w wyniku rzekomego szantażu ze strony swojego byłego hype-mana Terrance’a Dixona i adwokata Tyrone’a Blackburna, którzy oskarżyli go o kontakty z nieletnimi dziewczynami.

W dokumentach prawnych raper podkreśla, że w efekcie został wycofany z trzech programów telewizyjnych, a jego podcast „Joe & Jada” stracił sponsorów. Dodatkowo upadły negocjacje z dużymi sieciami handlowymi w sprawie sprzedaży jego marki kosmetyków Rewind It, które mogły być warte nawet 10 milionów dolarów.

Fat Joe domaga się 15 milionów dolarów odszkodowania

Raper stanowczo zaprzecza stawianym zarzutom i domaga się od Dixona i Blackburna co najmniej 15 milionów dolarów odszkodowania za utracone kontrakty i straty wizerunkowe.

 

