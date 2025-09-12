Julia Wieniawa nagrała numer z czołową polską raperką

Julia Wieniawa prezentuje kolejny singiel z nadchodzącego albumu „Światłocienie”. Utwór zatytułowany „Tańcz jak ci zagram” nagrany został z Dziarmą. Za produkcję numeru odpowiada Jeremi Sikorski z Wolf House.

„Światłocienie” – intymna i dwubiegunowa opowieść o emocjach

Drugi album Julii Wieniawy to konceptualna płyta podzielona na dwie części:

Światło – pełne nadziei, emocjonalne kompozycje, takie jak „Sobą tak” i „Kocham”,

Cienie – utwory z mocnym, tekstowym przekazem i elektronicznym brzmieniem, m.in. „Od Nowa”, „U mnie” oraz nowy singiel „Nie będziemy tęsknić”.

Taki podział pozwala artystce zaprezentować pełne spektrum emocji – od wrażliwości po siłę. Album będzie dostępny zarówno w wersji fizycznej, jak i cyfrowej – pre-order już ruszył na oficjalnej stronie juliawieniawa.store.

Trasa koncertowa „Światłocienie Tour 2025” – siedem miast i wyjątkowe show

Wraz z premierą płyty Julia Wieniawa ogłosiła jesienną trasę koncertową „Światłocienie Tour 2025”. Artystka odwiedzi siedem polskich miast, prezentując nowy materiał oraz swoje największe hity. Każdy koncert będzie wyjątkowym spektaklem audiowizualnym łączącym muzykę, światło, taniec i emocje.

Daty i miasta trasy „Światłocienie Tour 2025”:

02.10 – Kraków / Klub Studio

03.10 – Łódź / Klub Wytwórnia

04.10 – Gdańsk / Stary Maneż

11.10 – Warszawa / Klub Stodoła

16.10 – Wrocław / Centrum Koncertowe A2

19.10 – Poznań / Klub B17

23.10 – Katowice / P23