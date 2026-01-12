Fat Joe o zakończeniu beefu z 50 Centem: „To była jedna z lepszych decyzji w karierze”

foto: mat. pras.

Fat Joe po latach wrócił do głośnego konfliktu z 50 Centem, przyznając otwarcie, że zakończenie wieloletniego beefu było jedną z najlepszych decyzji w jego życiu i karierze. Raper z Bronksu opowiedział o tym podczas występu w programie „Sherri”, prowadzonym przez Sherri Shepherd.

Wieloletni konflikt Fat Joe i 50 Centa

Beef między Fat Joe a 50 Centem trwał kilkanaście lat i był jednym z najgłośniejszych konfliktów w historii amerykańskiego rapu. Jego źródłem były przede wszystkim napięcia wokół Ja Rule’a, jednego z największych rywali Fiftiego, wobec którego Joe zachował lojalność na początku lat 2000.

Publiczne pojednanie raperów nastąpiło w 2012 roku podczas gali BET Hip Hop Awards, kiedy obaj wspólnie oddali hołd zmarłemu menedżerowi Chrisowi Lighty’emu. Od tamtego momentu ich relacje uległy znaczącej poprawie.

Wzruszający gest 50 Centa wobec syna Fat Joe

Podczas rozmowy w programie Sherri Shepherd prowadząca pochwaliła obu artystów za zakopanie topora wojennego i przywołała osobistą historię, która najlepiej pokazuje zmianę w relacjach między Joe a Fiftem. Fat Joe wspomniał moment, gdy 50 Cent zadzwonił przez FaceTime do jego syna, Joey’ego Jr., urodzonego z zespołem Downa i znajdującego się w spektrum autyzmu. Co ważne, inicjatywa wyszła bezpośrednio od Fiftiego.

– To 50 sam o niego zapytał. Byliśmy na meczu, siedzieliśmy przy parkiecie. Powiedział: „Yo, daj mi Joey’ego, chcę go zobaczyć”. Joey nie mówi i nie chodzi, ale ma swój telefon. Zadzwoniliśmy… 50 powiedział: „Yo, co tam Joey? Jak leci, stary?”. To było naprawdę coś – relacjonował Fat Joe.

„Jedyna osoba, która zakończyła beef z 50 Centem”

Sherri Shepherd zwróciła uwagę, że zakończenie konfliktu z 50 Centem jest w świecie hip-hopu rzadkością.

– Pomyślałam sobie, że jesteś jedyną osobą, jaką znam, która skutecznie zakończyła beef z 50 Centem. Nikt inny tego nie zrobił – stwierdziła prowadząca.

Sam Fat Joe przyznał z przymrużeniem oka, że 50 Cent znany jest raczej z rozpoczynania konfliktów niż ich wygaszania.

– Nigdy nie widziałem go bez beefu. Codziennie coś nowego. Wydaje mi się, że teraz ma z osiem kolejnych – zażartował raper.

Fat Joe: „To była najlepsza decyzja”

Dziś Fat Joe nie ma wątpliwości, że zakończenie konfliktu z 50 Centem przyniosło mu spokój, dojrzałość i lepszą perspektywę na życie prywatne oraz zawodowe. Historia ich pojednania jest jednym z nielicznych przykładów w rapie, gdzie wieloletni beef zakończył się prawdziwym porozumieniem, a nie jedynie medialnym zawieszeniem broni.