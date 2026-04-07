Fani obracają się przeciwko Gucci Mane’owi. Po aresztowaniu Pooh Shiesty’ego mają rapera za donosiciela

2026.04.07

Ostatnie doniesienia o aresztowaniu Pooh Shiesty wywołały zamieszanie w społeczności fanów hip-hopu. Raper został zatrzymany w swoim domu w Dallas w Teksasie pod zarzutem porwania i rabunku, które miały mieć związek z jego kontraktem w wytwórni Gucci Mane – 1017 Records.

Aresztowanie Pooh Shiesty i zarzuty

Według doniesień, Pooh Shiesty wraz z grupą współpracowników miał przeprowadzić „koordynowany napad zbrojny”. Raper zaplanował spotkanie dotyczące kontraktu z Gucci Manem i podczas niego miał przyłożyć broń do głowy jednej z ofiar i zmusić ją do zwolnienia siebie z roszczeń zawartych w umowie.

Fani obracają się przeciwko ofierze

Zaraz po medialnym nagłośnieniu sprawy, wielu fanów odwróciło się od Gucci Mane. W sieci pojawiły się nagrania, m.in. na kanale No Jumper, w których więzień z Atlanty wyrzuca książkę Gucci Mane „Episodes: The Diary of a Recovering Mad Man” z irytacją, wyrażając brak poparcia dla artysty w kontekście ostatnich wydarzeń.

Czy Gucci Mane „doniósł” na Pooh Shiesty?

DJ Akademiks skomentował sprawę, sugerując, że Gucci Mane mógł współpracować przy identyfikacji osób zaangażowanych w porwanie. Powiedział:

„Gucci robi to, co ja bym zrobił – identyfikuje osoby obecne podczas zdarzenia. Nie jest to w moim odczuciu coś złego – on robi, co musi.”

Chociaż kontrowersje wokół możliwego „snitchingu” wywołały oburzenie wśród części fanów, wielu innych podkreśla, że współpraca w celu wyjaśnienia przestępstwa jest uzasadniona.

Popularne newsy

OWF_2023 zara larsson_piotr_tarasewicz_orange_stage_zara_larsson-15
NEWS

Zara Larsson broni Chappell Roan przed seksistowską krytyką

OPENER_2023_PIOTR_TARASEWICZ_KLIMAT_1-6
NEWS

Rapowa gwiazda z Polski dołącza do line-upu Openera

KanyeWestTaras2
NEWS

Kolejni sponsorzy wycofują się z Wireless Festival 2026 przez Kanye Westa

Michael Jackson press.
NEWS

Nowe zdjęcia Michaela Jacksona z dziećmi wywołują burzę

Kanye-West-P.-Tarasewicz-2
NEWS

Kanye West zagrał własnie najbardziej spektakularne koncerty w karierze, ale Pepsi wycofuje się ze sponsorowania festiwalu, na którym ma być headlinerem

50 cent
NEWS

50 Cent komentuje decyzję Pepsi o rezygnacji ze sponsorowania Wireless Festival

MeekMill23
NEWS

Po beefie z Drakem Meek Millowi przepowiadano koniec kariery. Od tamtej pory raper zarobił 80 milionów dolarów

Polecane

CGM
OKI_REKLAMACJA47_digicover_3000_3000__

OKI wydał EP-kę. Na niej numer z Machine Gun Kellym i diss na Kinny&#8 ...

Raper zaskakuje fanów

12 minut temu

CGM
OPENER_2023_PIOTR_TARASEWICZ_KLIMAT_1-6

Rapowa gwiazda z Polski dołącza do line-upu Openera

Fani polskiego rapu mają powód do radości

8 godzin temu

CGM
Malik 2026

Malik Montana o Skolimie: „Jest bardziej raperski niż większość ...

Skolim „bardziej G” niż polscy raperzy

9 godzin temu

CGM
wireless festival

Organizator Wireless Festival przerywa milczenie: „To, co Ye pow ...

"Jestem głęboko zaangażowanym antyfaszystą" - mówi Melvin Benn.

9 godzin temu

CGM
50 cent

50 Cent komentuje decyzję Pepsi o rezygnacji ze sponsorowania Wireless ...

Presja polityczna wobec Kanye Westa

9 godzin temu

CGM
tekashi

Tekashi podśmiewa się z Lil Durk i używa do tego numeru Drake’a

"Kto teraz się śmieje, a kto płacze?"

10 godzin temu