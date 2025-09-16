Eurowizja się sypie? Pierwszy kraj z tzw. „wielkiej piątki” wycofa się z imprezy

Nie milkną kontrowersje wokół przyszłorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji. Coraz więcej krajów nie zgadza się na to, by w imprezie uczestniczył Izrael. Holandia, Irlandia, Słowenia i Islandia zadeklarowały już, że jeśli Izrael nie zostanie wykluczony z konkursu, to zbojkotują imprezę. Teraz podobne stanowisko zajął kolejny kraj. Co ważne – jest to kraj z tzw. eurowizyjnej „wielkiej piątki”.

Hiszpanie już po zakończeniu tegorocznej edycji zgłaszali wątpliwości dotyczące dużej liczby punktów dla Juwal Rafael. Reprezentantka Izraela zajęła drugie miejsce, gromadząc ich 357, z czego aż 297 pochodziło z głosowania widzów.

Hiszpania stawia sprawę jasno – albo ona, albo Izrael

Premier Hiszpanii już pod koniec maja mówił, że nie zgadza się na to, by wykluczać Rosję za atak na Ukrainę, ale Izraela za działania w Strefie Gazy już nie.

– Nikt nie był wściekły, gdy trzy lata temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę, a Rosja musiała opuścić międzynarodowe konkursy i nie mogła wziąć udziału, np. w Eurowizji. Dlatego Izrael też nie powinien, bo nie możemy pozwolić na podwójne standardy w kulturze – mówił podczas konferencji prasowej Pedro Sanchez, dodając: – Zaangażowanie Hiszpanii na rzecz praw człowieka musi być stałe i konsekwentne. Tak powinno być również w Europie. Jeśli Rosja została zobowiązana do nieuczestniczenia w Eurowizji po inwazji na Ukrainę, to Izrael również nie powinien.

Teraz Rada Dyrektorów RTVE zapowiedziała, że kraj zbojkotuje przyszłoroczny konkurs, jeśli znajdzie się w nim reprezentacja Izraela. Presja na Europejską Unię Nadawców rośnie. Co zrobią organizatorzy?

Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 odbędzie się w maju w Austrii.