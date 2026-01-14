Eurowizja 2026: TVP ogłosiła artystów, którzy wezmą udział w preselekcjach

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Eurowizja 2026 zbliża się wielkimi krokami, a zainteresowanie tegoroczną edycją konkursu jest wyjątkowo duże. Wszystko za sprawą kontrowersyjnej decyzji EBU o dopuszczeniu Izraela do rywalizacji, która wywołała falę krytyki w wielu krajach Europy. Część państw zdecydowała się na bojkot wydarzenia, jednak Polska nie wycofała się z konkursu.

TVP ujawnia skład polskich preselekcji do Eurowizji 2026

Telewizja Polska oficjalnie ogłosiła skład artystów biorących udział w polskich preselekcjach do Eurowizji 2026. To oni powalczą o możliwość reprezentowania naszego kraju na międzynarodowej scenie w Wiedniu, gdzie odbędzie się tegoroczny konkurs.

– Alicja Szemplińska – „Pray”, – Jeremi Sikorski – „Cienie przeszłości” – Stanisław Kukulski – „This to shall pass” – Piotr Pręgowski – „Parawany Tango”, – Basia Giewont – „Zimna woda”, – Aleksandra Antoniak – „Don’t you worry”, – Anastazja Maciąg – „Wild Child”, – Karolina Szczurkowska – „Nie bój się”.

Wcześniej w mediach spekulowano, że w preselekcjach mogą pojawić się m.in. Magdalena Tul oraz Mery Spolsky, jednak obie artystki ostatecznie wycofały swoje zgłoszenia. Powodem była decyzja o udziale Izraela w Eurowizji.

Rezygnacje tuż przed ogłoszeniem stawki

Jak udało się ustalić, w ostatniej chwili z udziału w preselekcjach zrezygnowała również Karolina Czarnecka. Co więcej, jej potencjalny następca także odmówił udziału w rywalizacji. Ostateczna lista uczestników wzbudza więc sporo emocji i zaskoczeń wśród fanów konkursu.

Kto będzie reprezentował Polskę na Eurowizji 2026?

Choć pełna stawka preselekcji została już ogłoszona, pytanie kto będzie reprezentował Polskę na Eurowizji 2026 pozostaje otwarte. Widzowie i internauci już teraz gorąco dyskutują, czy tegoroczny wybór TVP da Polsce realne szanse na wysokie miejsce w finale konkursu.