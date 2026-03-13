CGM

Eurowizja 2026: Izrael rozważa skargę na Szwecję po słowach reprezentantki tego kraju 

Felicia zapowiedziała, że zrobi wszystko, aby izraelska reprezentacja nie wygrała konkursu

2026.03.13

Wokół Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 ponownie pojawiły się kontrowersje związane z udziałem Izrael. Reprezentantka Szwecja, Felicia, publicznie zakwestionowała obecność izraelskiej delegacji w konkursie. Jej wypowiedzi spotkały się z natychmiastową reakcją izraelskiego nadawcy publicznego KAN, który rozważa złożenie oficjalnej skargi.

Felicia krytykuje udział Izraela w Eurowizji

Szwedzka artystka zabrała głos tuż po zwycięstwie w krajowych eliminacjach Melodifestivalen. W rozmowie z mediami przyznała, że długo zastanawiała się, czy powinna komentować obecność Izraela w konkursie.

Ostatecznie zdecydowała się wyrazić swoje stanowisko i podkreśliła, że nie popiera udziału tego kraju w Eurowizji, choć zamierza wystąpić w konkursie.

Felicia zapowiedziała także, że zrobi wszystko, aby izraelska reprezentacja nie wygrała konkursu. Już wcześniej, podczas finału Melodifestivalen, artystka sugerowała, że Izrael nie powinien uczestniczyć w wydarzeniu ze względu na trwające konflikty i ofiary przemocy.

Reakcja izraelskiego nadawcy KAN

Wypowiedzi szwedzkiej reprezentantki szybko rozprzestrzeniły się w mediach społecznościowych i wywołały gorącą dyskusję wśród fanów Eurowizji.

Izraelski nadawca publiczny KAN wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że Eurowizja powinna pozostać wydarzeniem apolitycznym i skupiać się wyłącznie na muzyce.

Według przedstawicieli KAN, wypowiedzi Felicii mogą być sprzeczne z zasadami konkursu. Nadawca rozważa więc złożenie oficjalnej skargi do Europejska Unia Nadawców, która odpowiada za organizację konkursu.

Zasada apolityczności w Eurowizji

Organizatorzy Eurowizji od kilku lat starają się konsekwentnie egzekwować zasadę apolityczności wydarzenia. W grudniu 2024 roku Europejska Unia Nadawców wprowadziła zaktualizowany kodeks postępowania dla uczestników.

Nowe przepisy jasno określają, że artyści oraz delegacje nie mogą wykorzystywać sceny, wydarzeń towarzyszących ani wywiadów do promowania przekazów politycznych lub atakowania innych państw. W przypadku naruszenia tych zasad organizatorzy mogą zastosować różnego rodzaju sankcje.

Eurowizja 2026 już w maju

Felicia będzie reprezentować Szwecję z utworem „My System”. Jej występ zaplanowano w pierwszej połowie pierwszego półfinału Eurowizji 2026, który odbędzie się 12 maja.

Choć do konkursu pozostało jeszcze kilka tygodni, wypowiedzi artystki już teraz sprawiły, że tegoroczna edycja Eurowizji ponownie stała się tematem międzynarodowej debaty.

 

