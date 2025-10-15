Eurowizja 2026: Głosowanie nad udziałem Izraela przełożone przez sytuację na Bliskim Wschodzie

Organizatorzy Eurowizji ogłosili, że głosowanie w sprawie dopuszczenia Izraela do udziału w przyszłorocznym konkursie zostało odroczone. Decyzja Europejskiej Unii Nadawców (EBU) jest wynikiem „niedawnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie”.

EBU przekłada głosowanie na grudzień

Pierwotnie głosowanie miało odbyć się w listopadzie podczas zdalnego spotkania. Teraz EBU planuje omówić udział Izraela w grudniu, na stacjonarnym posiedzeniu zarządu. Nie wiadomo jednak, czy wtedy również dojdzie do ostatecznego głosowania.

W oficjalnym komunikacie EBU poinformowało:

„W świetle ostatnich wydarzeń na Bliskim Wschodzie, zarząd EBU uznał, że konieczna jest otwarta, osobista dyskusja pomiędzy członkami Unii w sprawie udziału Izraela w Konkursie Piosenki Eurowizji 2026”.

Kolejne kraje zapowiadają bojkot Eurowizji 2026

Decyzja o ewentualnym dopuszczeniu Izraela do konkursu wywołała sprzeciw w wielu krajach. Hiszpania, Irlandia, Holandia i Słowenia zapowiedziały, że zbojkotują Eurowizję, jeśli Izrael zostanie dopuszczony do udziału.

Prezes hiszpańskiego nadawcy RTVE, José Pablo López, podkreślił:

„Nie możemy udawać, że Eurowizja jest apolityczna. W obliczu obecnych wydarzeń nie możemy odwracać wzroku. To, co dzieje się w Gazie, ma poważne konsekwencje moralne i humanitarne”.

Holenderski nadawca AvroTros potwierdził, że jego stanowisko nie zmieni się nawet w przypadku zawieszenia broni.

BBC i EBU: „Eurowizja nie jest o polityce”

Z kolei BBC, reprezentująca Wielką Brytanię, przypomina, że Eurowizja od początku miała jednoczyć kraje poprzez muzykę, a nie dzielić przez politykę.

Dyrektor konkursu Martin Green CBE zaznaczył, że EBU to stowarzyszenie nadawców publicznych, a nie rządów, i że każda decyzja zostanie podjęta po szerokich konsultacjach z uczestnikami.

Czy Izrael zostanie dopuszczony do Eurowizji 2026?

Izrael od lat wzbudza kontrowersje na Eurowizji. Mimo apeli o wykluczenie, w 2025 roku jego reprezentant Yuval Raphael zajął drugie miejsce. Z kolei ponad 70 byłych uczestników konkursu podpisało list otwarty, w którym domagają się zakazu udziału Izraela w kolejnych edycjach.

Niektórzy komentatorzy sugerują, że kompromisem mogłoby być wystąpienie Izraela pod neutralną flagą, podobnie jak w przypadku sportowców z krajów objętych sankcjami.