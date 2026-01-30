Eurowizja 2026: Galę poprowadzi przedstawicielka słynnego rodu jubilerów i aktor

Jubileuszowa, 70. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12, 14 (półfinały) i 16 maja (finał). Telewizja austriacka ORF ogłosiła, że wszystkie koncerty poprowadzi duet prowadzących, łączący doświadczenie i charyzmę: Victoria Swarovski oraz Michael Ostrowski.

Victoria Swarovski – gwiazda na scenie Eurowizji

Victoria Swarovski, 32-letnia piosenkarka, modelka i prezenterka, pochodzi ze słynnej rodziny jubilerów. Karierę muzyczną rozpoczęła już w młodym wieku, debiutując singlem One in a Million. Śpiewała także w ścieżce dźwiękowej do filmu Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu.

Victoria zdobyła popularność w telewizji, wygrywając dziewiątą edycję niemieckiego show Let’s Dance, a także pracując jako jurorka programu Das Supertalent. Jej doświadczenie sceniczne, naturalny wdzięk i profesjonalizm sprawiają, że jest idealną prowadzącą Eurowizji 2026.

Michael Ostrowski – doświadczony aktor i prezenter

Michael Ostrowski, 53-letni aktor i scenarzysta, jest znany przede wszystkim w krajach niemieckojęzycznych. Specjalizuje się w rolach komediowych, a od lat 90. prowadzi również programy telewizyjne i występuje w teatrze. W 2025 roku otrzymał prestiżową nagrodę Romy w kategorii Program/Rozrywka.

Jego doświadczenie aktorskie i telewizyjne, poczucie humoru i charyzma świetnie uzupełniają Victorię Swarovski na scenie, tworząc duet idealny do poprowadzenia Eurowizji 2026.

Czego możemy spodziewać się po prowadzących Eurowizję 2026?

Duet Swarovski i Ostrowski ma zapewnić widzom widowisko pełne emocji, humoru i profesjonalizmu. Ich zadaniem jest nie tylko prowadzenie koncertu, ale także wprowadzenie publiczności w atmosferę Eurowizji 2026, pokazanie różnorodności muzycznej oraz ułatwienie interakcji z publicznością na całym świecie.

Polska w Eurowizji 2026 – preselekcje i finaliści

Reprezentant Polski zostanie wyłoniony spośród ośmiu finalistów polskich preselekcji do Eurowizji 2026. Występy finalistów zostaną nagrane wcześniej i wyemitowane w TVP 7 marca. Nazwisko zwycięzcy poznamy 8 marca w programie Pytanie na Śniadanie.

Finaliści preselekcji to m.in.: