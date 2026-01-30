CGM

Margaret wraca z mocnym singlem „let you talk about it”! „Kocham swój tyłek takim, jakim jest”

„let you talk about it” to manifest wolności, samoakceptacji i pozytywnej energii

2026.01.30

opublikował:

Margaret wraca z mocnym singlem „let you talk about it”! „Kocham swój tyłek takim, jakim jest”

Po krótkiej przerwie Margaret wraca w wielkim stylu. Jej nowy singiel „let you talk about it” to manifest wolności, samoakceptacji i pozytywnej energii – zapowiedź trzyczęściowego projektu BODY/VOICE/MIND.

BODY/VOICE/MIND – trzy odsłony Margaret

Projekt Margaret składa się z trzech unikatowych EP-ek, z których każda prezentuje inną stronę artystki:

  • BODY – ciało, energia, ruch

  • VOICE – głos, ekspresja, emocje

  • MIND – umysł, refleksja, kreatywność

Pierwszy singiel „let you talk about it” jest częścią BODY i od razu stawia na bezkompromisową wolność i radość z własnego ciała. Margaret śpiewa o miłości do siebie i swojej fizyczności, bez wstydu czy filtrów.

„Ciało. Mój dom. Moja baza. Często je bagatelizuję, podnoszę mu poprzeczkę, oceniam i nie doceniam – to najczęściej! Przez lata używałam swojego ciała – jak narzędzia – jak czegoś, co ma dowozić, być bezkolizyjne, ciche, szybkie, zwrotne. Używałam go, jakby było tylko opakowaniem, a nie fizyczną emanacją mnie!” – mówi Margaret. 

Singiel to prawdziwy hymn o miłości do siebie, niezależnie od kształtu czy rozmiaru pupy.

Tagi


Popularne newsy

Quebonafide rozwiewa wątpliwości na temat swojego powrotu. „Ani razu nie miałem takiej myśli, żeby wrócić do robienia muzyki”.
NEWS

Quebonafide rozwiewa wątpliwości na temat swojego powrotu. „Ani razu nie miałem takiej myśli, żeby wrócić do robienia muzyki”.

Filipek zapytany o awanturę Bonusa i Grande Connection. „Nie podobają mi się ruchy Bonusa w sieci”
NEWS

Filipek zapytany o awanturę Bonusa i Grande Connection. „Nie podobają mi się ruchy Bonusa w sieci”

Nadchodzi 17. sezon „Mam Talent”. Poznaliśmy nową prowadzącą, do ekipy dołącza jeden z uczestników show
NEWS

Nadchodzi 17. sezon „Mam Talent”. Poznaliśmy nową prowadzącą, do ekipy dołącza jeden z uczestników show

Spotify i trzy największe wytwórnie pozywają Anna’s Archive. Pozew opiewa na astronomiczne 13 bilionów dolarów
NEWS

Spotify i trzy największe wytwórnie pozywają Anna’s Archive. Pozew opiewa na astronomiczne 13 bilionów dolarów

Harry Styles bije rekord Coldplay i Taylor Swift na Wembley
NEWS

Harry Styles bije rekord Coldplay i Taylor Swift na Wembley

Kizo i Faustyna Maciejczuk otwierają 2026 singlem „Cali w złocie”
NEWS

Kizo i Faustyna Maciejczuk otwierają 2026 singlem „Cali w złocie”

Awantura na koncercie Skolima. Mężczyzna rzucił się na 12-latkę
NEWS

Awantura na koncercie Skolima. Mężczyzna rzucił się na 12-latkę

Polecane

CGM
Sharon Osbourne rozważa powrót OzzFestu – festiwal może wrócić już w przyszłym roku

Sharon Osbourne rozważa powrót OzzFestu – festiwal może wrócić j ...

Sharon stworzyła OzzFest razem z mężem 30 lat temu

3 godziny temu

CGM
Lily Allen wydaje fizyczne wersje „West End Girl” – dołączą do nich limitowanego butt pluga

Lily Allen wydaje fizyczne wersje „West End Girl” – dołączą do n ...

"Produkt wyłącznie do przechowywania danych"

3 godziny temu

CGM
Ellie Goulding pręży ciążowy brzuch i chwali się rozwodowym albumem: „Nawet mój były mąż go uwielbia”

Ellie Goulding pręży ciążowy brzuch i chwali się rozwodowym albumem: „ ...

„Rozwodowy album” pełen emocji

4 godziny temu

CGM
Reprezentant Polski na Eurowizję 2026 zostanie ogłoszony w… „Pytaniu na Śniadanie”?

Reprezentant Polski na Eurowizję 2026 zostanie ogłoszony w… „Pytaniu n ...

„Podejście TVP do tegorocznych preselekcji jest żenujące"

4 godziny temu

CGM
Bedoes zamówił personalizowane paski dla siebie i swojej narzeczonej. Legendarna firma tworzy dla Madonny, Posta Malone czy Lil Wayne’a

Bedoes zamówił personalizowane paski dla siebie i swojej narzeczonej. ...

Bedoes osobiście odwiedził legendarną manufakturę

4 godziny temu

CGM
Julia Wieniawa łączy film z muzyką. Do sieci trafił singiel promujący „Chcę więcej”

Julia Wieniawa łączy film z muzyką. Do sieci trafił singiel promujący ...

Równolegle z premierą filmu swoją premierę miał utwór „Chcę więcej”

5 godzin temu