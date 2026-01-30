Margaret wraca z mocnym singlem „let you talk about it”! „Kocham swój tyłek takim, jakim jest”

Po krótkiej przerwie Margaret wraca w wielkim stylu. Jej nowy singiel „let you talk about it” to manifest wolności, samoakceptacji i pozytywnej energii – zapowiedź trzyczęściowego projektu BODY/VOICE/MIND.

BODY/VOICE/MIND – trzy odsłony Margaret

Projekt Margaret składa się z trzech unikatowych EP-ek, z których każda prezentuje inną stronę artystki:

BODY – ciało, energia, ruch

VOICE – głos, ekspresja, emocje

MIND – umysł, refleksja, kreatywność

Pierwszy singiel „let you talk about it” jest częścią BODY i od razu stawia na bezkompromisową wolność i radość z własnego ciała. Margaret śpiewa o miłości do siebie i swojej fizyczności, bez wstydu czy filtrów.

„Ciało. Mój dom. Moja baza. Często je bagatelizuję, podnoszę mu poprzeczkę, oceniam i nie doceniam – to najczęściej! Przez lata używałam swojego ciała – jak narzędzia – jak czegoś, co ma dowozić, być bezkolizyjne, ciche, szybkie, zwrotne. Używałam go, jakby było tylko opakowaniem, a nie fizyczną emanacją mnie!” – mówi Margaret.

Singiel to prawdziwy hymn o miłości do siebie, niezależnie od kształtu czy rozmiaru pupy.