Erykah Badu świętuje 25-lecie albumu Mama’s Gun. Artystka zagra dw koncerty w Polsce

Nowa trasa koncertowa „The Return of Automatic Slim Tour” także w Polsce!

Erykah Badu – królowa soulu, ikona kultury i jedna z najważniejszych artystek współczesnej muzyki – ogłosiła wyjątkową trasę koncertową z okazji 25. rocznicy albumu Mama’s Gun. Jubileuszowe tournee, zatytułowane The Return of Automatic Slim Tour: Erykah Badu Mama’s Gun ’25, wystartuje 3 października 2025 roku w Hollywood Bowl w Los Angeles, a następnie odwiedzi największe sceny Ameryki Północnej i Europy.

Na mapie trasy znalazła się również Polska, gdzie Badu zagra aż dwa koncerty w Gdyni – w Polsat Plus Arenie:

31 października 2025

2 listopada 2025

Mama’s Gun – przełom w muzyce neo-soul

Album Mama’s Gun, wydany w 2000 roku, ugruntował pozycję Erykah Badu jako jednej z najbardziej wpływowych artystek swojego pokolenia. Łącząc neo-soul, hip-hop i jazz, wokalistka stworzyła dzieło, które przyniosło jej uznanie krytyków i publiczności na całym świecie. Płyta zawiera takie klasyki jak „Bag Lady”, „Didn’t Cha Know?” czy „Cleva”.

Podczas jubileuszowej trasy usłyszymy te utwory w nowych aranżacjach, a także przekrojowy wybór z bogatego katalogu artystki.

Ponadczasowa artystka i ikona kultury

Erykah Badu od ponad 25 lat inspiruje kolejne pokolenia twórców i fanów. Na swoim koncie ma pięć nagród Grammy, w tym za albumy Baduizm (1997) i współpracę 3:AM z Rapsody (2025).

Oprócz muzyki Badu angażuje się w działalność społeczną, modową i biznesową. Jest założycielką platformy streamingowej koncertów online, sklepu BaduWorldMarket.com, a także marki konopnej Apple Trees. W 2024 roku została uhonorowana prestiżową nagrodą CFDA Fashion Icon Award za swój wpływ na świat mody.

Koncerty Erykah Badu w Polsce – informacje praktyczne

📍 Miejsce: Gdynia, Polsat Plus Arena

📅 Daty: 31 października 2025 & 2 listopada 2025

🕢 Otwarcie bram: 19:30

🎶 Start koncertu: 21:30

Bilety na oba koncerty będą dostępne w oficjalnych punktach sprzedaży od 4 września. To wydarzenie, którego nie może przegapić żaden fan neo-soulu, R&B i hip-hopu.