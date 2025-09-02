Taylor Swift: „The Life Of A Showgirl” bije rekord Spotify jeszcze przed premierą

Taylor Swift zapowiedziała premierę swojego 12. albumu studyjnego „The Life Of A Showgirl”, który ukaże się 3 października 2025 r. Choć do premiery został jeszcze miesiąc, płyta już zdążyła zapisać się w historii platformy Spotify.

1 września serwis ogłosił, że „The Life Of A Showgirl” stał się najczęściej dodawaną do pre-save’ów płytą w historii Countdown Page. Poprzedni rekord należał również do Swift, dzięki wydanemu w 2024 r. albumowi „The Tortured Poets Department”.

Taylor Swift dominuje Spotify

To kolejne osiągnięcie artystki na platformie streamingowej. W 2024 r. Taylor Swift została ogłoszona najczęściej słuchaną artystką roku na Spotify, bijąc kolejne rekordy popularności.

Co wiemy o „The Life Of A Showgirl”?

Album ma zawierać 12 utworów, w tym duet z Sabriną Carpenter. Swift określiła nową płytę jako projekt „który od dawna chciała nagrać”. Tematycznie album skupia się na tym, co działo się „za kulisami jej życia wewnętrznego” podczas rekordowej trasy Eras Tour.

Artystka nagrała płytę w Szwecji, pomiędzy koncertami na trasie. W odróżnieniu od poprzedniego albumu, który liczył aż 31 utworów, Swift podkreśliła, że tym razem będzie to zwarta całość bez dodatkowych piosenek.

Taylor Swift i Travis Kelce – zaręczyny roku

Oprócz muzycznych sukcesów, Taylor Swift ogłosiła niedawno swoje zaręczyny z Travisem Kelce, gwiazdą NFL i prowadzącym podcast New Heights. To właśnie w tym programie piosenkarka po raz pierwszy ogłosiła tytuł i szczegóły nowego albumu.

Na Instagramie napisała żartobliwie: „Wasza nauczycielka angielskiego i nauczyciel WF-u biorą ślub”. Data ceremonii nie została jeszcze ujawniona.