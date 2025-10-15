Szukaj
Eryk Moczko o Bedoesie: „Pisałem do niego przez 7 lat". Niezwykła historia młodego rapera

Bedoes napisał po latach

2025.10.15

opublikował:

Podczas programu Kuby Wojewódzkiego, Eryk Moczko z zespołu DRE$$CODE podzielił się historią, która poruszyła fanów polskiego rapu. Artysta ujawnił, że przez siedem lat pisał wiadomości do Bedoesa, zanim idol w końcu odpowiedział.

Bedoes napisał po latach. „Nie wierzyłem, że to się dzieje naprawdę”

Eryk Moczko wspomniał, że moment, w którym zobaczył wiadomość od Bedoesa, zapamięta na całe życie. Jak opowiedział w rozmowie z Kubą Wojewódzkim, wiadomość od rapera przyszła niespodziewanie:

„Leżałem w łóżku i mówię do dziewczyny: ‘Nie, Borys do mnie napisał’. Nie mogłem w to uwierzyć.”

Dla Moczka, który od lat śledził karierę Bedoesa, była to ogromna motywacja i potwierdzenie, że ciężka praca ma sens.

Bedoes docenia młodych twórców

Jak podkreślił Eryk Moczko, Bedoes to artysta, który chętnie wspiera młodsze pokolenia raperów. Wokalista DRE$$CODE przyznał, że był zaskoczony, gdy idol nie tylko odpisał, ale też pozytywnie ocenił jego twórczość:

„On zauważył, że robimy coś fajnego, że to jest szczere. I to mu się spodobało.”

Moczko dodał, że Bedoes „ma dobre serce” i „nie jest obojętny” wobec artystów, którzy dopiero zaczynają swoją drogę.

 

