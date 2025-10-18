Szukaj
Eminem ma nową dziewczynę. Jego wybranką jest jego wieloletnia makijażystka

Katrina ma na swoim koncie współpracę m.in. ze Snoop Doggiem i 50 Centem

2025.10.18

Eminem ma nową dziewczynę. Jego wybranką jest jego wieloletnia makijażystka

Po latach samotności Eminem znów jest zakochany. Jak donoszą amerykańskie media, legendarny raper spotyka się ze swoją wieloletnią makijażystką – Katriną Malotą. Ich relacja zaskoczyła fanów, ale wielu uważa, że to właśnie ona idealnie do niego pasuje.

Eminem znów zakochany po latach samotności

Od dłuższego czasu w mediach panowała cisza na temat życia uczuciowego rapera. Eminem, znany z dystansu do show-biznesu, miał przez lata unikać związków z powodu braku zaufania do nowo poznanych kobiet. Jak donosi portal TMZ, artysta w końcu odnalazł szczęście u boku kobiety, która od lat jest częścią jego zawodowego życia.

Kim jest Katrina Malota, nowa dziewczyna Eminema?

Katrina Malota to znana stylistka i makijażystka z Michigan, która współpracowała z Eminemem przez wiele lat. W swoim portfolio ma również współprace z takimi gwiazdami jak Snoop Dogg, 50 Cent czy Robin Thicke. Prowadzi własny salon urody, a jej profesjonalizm i dyskrecja sprawiły, że zdobyła zaufanie wielu znanych artystów.

Co ciekawe, zarówno Eminem, jak i Katrina pochodzą z Detroit – miasta znanego również jako Motor City. Wspólne korzenie mogły jeszcze bardziej zbliżyć ich do siebie.

Eminem jako ojciec i przyszły dziadek

Choć raper od lat unika skandali, jego życie prywatne znów wzbudza zainteresowanie. Niedawno media poinformowały, że córka Eminema spodziewa się dziecka, co oznacza, że artysta po raz drugi zostanie dziadkiem. Fani żartują, że nowy związek i nadchodzące narodziny wnuka to dowód na to, że Eminem wszedł w spokojniejszy etap swojego życia.

Reakcje fanów na nowy związek Eminema

W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy fanów, którzy gratulują raperowi i cieszą się z jego szczęścia. Wielu uważa, że związek z Katriną Malotą to najlepsze, co mogło spotkać artystę – w końcu zna ją od lat i wie, że może jej ufać.

