Eminem chciał, aby Mariah Carey zagrała jego matkę w filmie „8 mila”

fot. mat. pras.

Eminem chciał, aby Mariah Carey wcieliła się w rolę jego matki w kultowym filmie „8 Mila”. Choć ostatecznie w tej roli wystąpiła Kim Basinger, kulisy tej propozycji zostały niedawno ujawnione przez producenta Damizzę.

Damizza ujawnia: „Eminem chciał spotkać się z Mariah Carey”

W podcaście TFU, Damizza – producent, który współpracował z Mariah Carey i kierował kilkoma stacjami radiowymi ukierunkowanymi na hip-hop – opowiedział, jak Eminem zabiegał o udział gwiazdy popu w filmie.

Według Damizzy, Eminem zainicjował spotkanie w celach zawodowych, ale sytuacja szybko się rozwinęła:

„Pierwsze, co powiedział Eminem, to: ‘Chcę, żebyś zagrała moją matkę.’”

Reakcja Mariah? Damizza stwierdził, że „jej kompleksy natychmiast się uaktywniły.”

Od castingu do romansu?

Według Damizzy, spotkanie zawodowe przerodziło się w krótki romans.

„To ona go goniła, nie odwrotnie… Następnie zniknęli w jego pokoju. W tym momencie stwierdziłem: wracam do Los Angeles, nie mam tu nic do roboty.”

Choć Mariah Carey zaprzeczała romansowi z Eminemem, od lat krążyły plotki o ich relacji z 2001 roku.

Eminem vs. Mariah: „The Warning” i „Obsessed”

W 2009 roku konflikt między artystami przeniósł się na płaszczyznę muzyczną. Eminem opublikował diss track „The Warning”, będący odpowiedzią na singiel Mariah „Obsessed”, który wielu uważa za zawoalowaną zaczepkę pod jego adresem.

W utworze Eminem wulgarnie odnosił się do rzekomej relacji z Carey, cytując m.in.:

„Wow Mariah, nie spodziewałem się, że się tak wypniesz / Zamknij się, zanim opublikuję wszystkie rozmowy telefoniczne…”

„Prawie zwymiotowałaś, powiedziałaś, że to obrzydliwe, idź po ręcznik…”

Kim Basinger – ostateczny wybór

Finalnie w filmie „8 Mila” matkę głównego bohatera zagrała Kim Basinger, zdobywczyni Oscara, która zebrała pochwały za swoją rolę. Mariah Carey odrzuciła propozycję i nie związała się z produkcją.