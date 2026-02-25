Elżbieta Zapendowska chwali Krzysztof Zalewski: „Bardzo długa droga, ale to jest inteligentny chłopak”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Elżbieta Zapendowska, ceniona polska trenerka wokalna i krytyczka muzyczna, która przez lata oceniała młodych uczestników programów typu talent show, zabrała głos na temat kariery Krzysztofa Zalewskiego.

Początki Zalewskiego w „Idolu”

W 2002 roku Zapendowska zasiadała w jury programu „Idol”, gdy Zalewski startował jako młody uczestnik z długimi włosami i zdobył pierwsze miejsce w konkursie. Od tamtego czasu wokalista przeszedł długą drogę zarówno artystyczną, jak i osobistą.

Droga artysty po zwycięstwie

Po sukcesie w talent show Zalewski zmagał się z problemami osobistymi i uzależnieniami, co spowodowało jego czasowe wycofanie się ze sceny. Po kilku latach powrócił do muzyki, nagrywając nowe albumy, rozwijając się wizerunkowo i koncertując po całej Polsce.

Opinie Zapendowskiej o Krzysztofie Zalewskim

Zapendowska, znana z bezkompromisowych opinii, tym razem nie szczędziła pochwał 41-letniemu artyście:

„Bardzo mi się podoba. Bardzo długa droga, ale to jest inteligentny chłopak. On poświęcił pracę, wiele życia, pewnie wiele emocji, ale ta jego płyta jest świetna.”

Słowa te padły w programie „Co u nich słychać?” w RMF FM, gdzie ekspertka komentuje zarówno obecny stan polskiej estrady, jak i dokonania zarówno wschodzących, jak i ugruntowanych artystów.

Zapendowska nadal śledzi polską scenę muzyczną

Mimo przejścia na emeryturę i problemów zdrowotnych, Elżbieta Zapendowska wciąż śledzi polską scenę muzyczną i potrafi docenić konsekwentny rozwój artystów takich jak Krzysztof Zalewski.