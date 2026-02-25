CGM

Elżbieta Zapendowska chwali Krzysztof Zalewski: „Bardzo długa droga, ale to jest inteligentny chłopak”

Zapendowska nadal śledzi polską scenę muzyczną

2026.02.25

opublikował:

Elżbieta Zapendowska chwali Krzysztof Zalewski: „Bardzo długa droga, ale to jest inteligentny chłopak”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Elżbieta Zapendowska, ceniona polska trenerka wokalna i krytyczka muzyczna, która przez lata oceniała młodych uczestników programów typu talent show, zabrała głos na temat kariery Krzysztofa Zalewskiego.

Początki Zalewskiego w „Idolu”

W 2002 roku Zapendowska zasiadała w jury programu „Idol”, gdy Zalewski startował jako młody uczestnik z długimi włosami i zdobył pierwsze miejsce w konkursie. Od tamtego czasu wokalista przeszedł długą drogę zarówno artystyczną, jak i osobistą.

Droga artysty po zwycięstwie

Po sukcesie w talent show Zalewski zmagał się z problemami osobistymi i uzależnieniami, co spowodowało jego czasowe wycofanie się ze sceny. Po kilku latach powrócił do muzyki, nagrywając nowe albumy, rozwijając się wizerunkowo i koncertując po całej Polsce.

Opinie Zapendowskiej o Krzysztofie Zalewskim

Zapendowska, znana z bezkompromisowych opinii, tym razem nie szczędziła pochwał 41-letniemu artyście:

„Bardzo mi się podoba. Bardzo długa droga, ale to jest inteligentny chłopak. On poświęcił pracę, wiele życia, pewnie wiele emocji, ale ta jego płyta jest świetna.”

Słowa te padły w programie „Co u nich słychać?” w RMF FM, gdzie ekspertka komentuje zarówno obecny stan polskiej estrady, jak i dokonania zarówno wschodzących, jak i ugruntowanych artystów.

Zapendowska nadal śledzi polską scenę muzyczną

Mimo przejścia na emeryturę i problemów zdrowotnych, Elżbieta Zapendowska wciąż śledzi polską scenę muzyczną i potrafi docenić konsekwentny rozwój artystów takich jak Krzysztof Zalewski.

Tagi


Popularne newsy

Miuosh żegna się ze sceną: „Rapować już nie będę”
NEWS

Miuosh żegna się ze sceną: „Rapować już nie będę”

Bestsellery Empiku 2025: Dawid Podsiadło triumfuje, Pezet zwycięzcą w kategorii rapowej
NEWS

Bestsellery Empiku 2025: Dawid Podsiadło triumfuje, Pezet zwycięzcą w kategorii rapowej

Dawid Podsiadło ze smutnym wyznaniem podczas Bestsellerów Empiku, które szybko zdementował
NEWS

Dawid Podsiadło ze smutnym wyznaniem podczas Bestsellerów Empiku, które szybko zdementował

23-letni raper nie żyje. Luci4 zmarł w domu swojego przyjaciela
NEWS

23-letni raper nie żyje. Luci4 zmarł w domu swojego przyjaciela

Nicki Minaj dziękuje Donald Trump za podpisaną Biblię. „Najbardziej znaczący prezent”
NEWS

Nicki Minaj dziękuje Donald Trump za podpisaną Biblię. „Najbardziej znaczący prezent”

Doda nominowana do Biologicznej Bzdury Roku 2025
NEWS

Doda nominowana do Biologicznej Bzdury Roku 2025

Daft Punk uczcili pięciolecie rozstania nowym teledyskiem do „Human After All”
NEWS

Daft Punk uczcili pięciolecie rozstania nowym teledyskiem do „Human After All”

Polecane

CGM
Roksana Węgiel jurorką preselekcji do Eurowizji 2026. Ale nie w Polsce

Roksana Węgiel jurorką preselekcji do Eurowizji 2026. Ale nie w Polsce

"Jestem ciekawa, co uczestnicy tych preselekcji przygotują"

4 godziny temu

CGM
Metallica pierwszym metalowym zespołem z rezydenturą w Sphere w Las Vegas

Metallica pierwszym metalowym zespołem z rezydenturą w Sphere w Las Ve ...

Ogłoszenie robi furorę

4 godziny temu

CGM
Kanye West i Bianca Censori podjęli terapię małżeńską. „Zgodziła się dać jeszcze jedną szansę”

Kanye West i Bianca Censori podjęli terapię małżeńską. „Zgodziła się d ...

Leczenie na Majorce

4 godziny temu

CGM
Alberto pomści brata? Ogłoszono jego nową walkę na Fame 30

Alberto pomści brata? Ogłoszono jego nową walkę na Fame 30

Fame MMA ogłosiła kolejną walkę podczas jubileuszowej gali Fame 30: Icons

4 godziny temu

FOTO
Tak było za kulisami Bestsellerów Empiku

Tak było za kulisami Bestsellerów Empiku

Sprawdźcie co działo się na backstage'u wczorajszej gali

4 godziny temu

CGM
Dawid Podsiadło ze smutnym wyznaniem podczas Bestsellerów Empiku, które szybko zdementował

Dawid Podsiadło ze smutnym wyznaniem podczas Bestsellerów Empiku, któr ...

"Przestawałem wierzyć w sens tego, co robię, ale też w sens w ogóle"

15 godzin temu