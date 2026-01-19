CGM

Elon Musk pozywa gigantów rynku muzycznego. Chodzi o licencje dla platformy X

Spór Elona Muska z wydawcami muzycznymi może mieć istotne konsekwencje dla całej branży muzycznej

2026.01.19

opublikował:

Elon Musk pozywa gigantów rynku muzycznego. Chodzi o licencje dla platformy X

fot. kadr z wideo

Elon Musk oraz należąca do niego platforma X (dawniej Twitter) rozpoczęli głośną batalię prawną z największymi wydawcami muzycznymi na świecie. W centrum sporu znalazły się zarzuty o zmowę rynkową i próby wymuszenia kosztownej umowy licencyjnej.

Pozew antymonopolowy przeciwko gigantom branży muzycznej

Na początku stycznia platforma X złożyła pozew antymonopolowy przeciwko kilku dużym wydawcom muzycznym oraz ich organizacji branżowej – National Music Publishers Association (NMPA). Serwis twierdzi, że firmy te działały wspólnie, by zmusić X do wykupienia tzw. licencji zbiorczej, bez której platforma nie może legalnie udostępniać tysięcy utworów.

W pozwie złożonym 9 stycznia wskazano, że wydawcy próbowali „wykorzystać swoją monopolistyczną pozycję”, aby narzucić platformie „nieuczciwie wysokie stawki” za licencje.

„Zmowa i wspólna siła rynkowa”

Prawnicy X podkreślają, że wydawcy „weszli w zmowę, by wykorzystać swoją łączną siłę rynkową” oraz „próbowali zmusić platformę X do zakupu licencji na utwory muzyczne od całej branży naraz, pozbawiając ją korzyści wynikających z konkurencji pomiędzy wydawcami”.

Wśród pozwanych znalazły się trzy największe światowe koncerny muzyczne: Sony Music, Universal Music oraz Warner Music.

Długotrwały konflikt o prawa autorskie

Jak zauważa branżowa prasa, obecny pozew jest kolejnym etapem wieloletniego sporu. Już w 2023 roku NMPA pozwało X, zarzucając platformie naruszenie praw autorskich do ponad 1700 utworów.

W listopadzie ubiegłego roku strony były bliskie porozumienia – mówiło się o „bardzo dużym postępie w kierunku ugody i pracy nad pisemnym porozumieniem” – jednak ostatecznie do podpisania umowy nie doszło.

Ostra reakcja organizacji wydawców

Prezes NMPA David Israelite stanowczo skomentował działania platformy Elona Muska. Podkreślił, że „X/Twitter jest jedyną dużą platformą społecznościową, która nie posiada licencji na utwory muzyczne dostępne na swojej platformie”.

Dodał również:

„Ten bezpodstawny pozew to działanie w złej wierze, mające odwrócić uwagę od uzasadnionego prawa wydawców i autorów piosenek do egzekwowania ochrony przed nielegalnym wykorzystywaniem ich utworów przez platformę X”.

DMCA jako narzędzie nacisku

Według prawników X, wydawcy mieli „uczynić z ustawy DMCA broń”, masowo wykorzystując procedurę zgłoszeń naruszeń praw autorskich. W pozwie wskazano, że David Israelite miał ostrzec platformę mailowo, iż jeśli nie zgodzi się na wykupienie licencji zbiorczej, wyśle zgłoszenia „na skalę większą niż jakiekolwiek wcześniejsze działania w historii DMCA”.

Groźby miały obejmować także sytuację, w której najpopularniejsi użytkownicy X zostaliby uznani za „notorycznych naruszycieli”, co zgodnie z prawem mogłoby skutkować blokadą ich kont.

Setki tysięcy zgłoszeń i brak porozumienia

Po odmowie wykupienia licencji przez platformę X, NMPA miała wysłać ponad 200 tysięcy zgłoszeń naruszeń w ciągu pierwszego roku. Zdaniem platformy wiele z nich dotyczyło treści „nieobjętych żadnym rzeczywistym naruszeniem praw autorskich”.

Jak twierdzą prawnicy X:

„Ponieważ platforma X sprzeciwiła się próbom zmuszenia jej do zakupu zbiorczych licencji, których nie potrzebuje, nadal co tydzień zasypywana jest setkami stron zgłoszeń o usunięcie treści”.

Spór Elona Muska z wydawcami muzycznymi może mieć istotne konsekwencje dla całej branży muzycznej i przyszłości licencjonowania treści muzycznych w mediach społecznościowych.

Tagi


Popularne newsy

Gwiazda OnlyFansa licytuje „nocowankę” u Julii Wieniawy. „Mój największy MOKRY SEN w końcu się spełni”
NEWS

Gwiazda OnlyFansa licytuje „nocowankę” u Julii Wieniawy. „Mój największy MOKRY SEN w końcu się spełni”

Julia Wieniawa uspokaja fanów. „Nocowanka” wystawiona na aukcji WOŚP będzie dla niej w pełni bezpieczna
NEWS

Julia Wieniawa uspokaja fanów. „Nocowanka” wystawiona na aukcji WOŚP będzie dla niej w pełni bezpieczna

Kiszło Boruta współpracuje z policją. Bonus RPK i Ciemna Strefa się odcinają się od niego
NEWS

Kiszło Boruta współpracuje z policją. Bonus RPK i Ciemna Strefa się odcinają się od niego

Fokus dowiózł swój najważniejszy „projekt”. Raper został tatą
NEWS

Fokus dowiózł swój najważniejszy „projekt”. Raper został tatą

Smolasty pyta fanów czy chcieliby żeby nagrał numer z Klaudią Jóżwiak, która zastąpiła Dodę podczas sylwestrowego występu
NEWS

Smolasty pyta fanów czy chcieliby żeby nagrał numer z Klaudią Jóżwiak, która zastąpiła Dodę podczas sylwestrowego występu

Bajorson i Dawid Obserwator nagrali nową wersję hitu Majki Jeżowskiej. Management artystki momentalnie zablokował utwór
NEWS

Bajorson i Dawid Obserwator nagrali nową wersję hitu Majki Jeżowskiej. Management artystki momentalnie zablokował utwór

Historyczny sukces na Spotify. Pierwszy polski nierapowy hit z wynikiem 100 milionów streamów
NEWS

Historyczny sukces na Spotify. Pierwszy polski nierapowy hit z wynikiem 100 milionów streamów

Polecane

CGM
Perkoz i Antosh zapraszają do świata nocnych miejscówek

Perkoz i Antosh zapraszają do świata nocnych miejscówek

Premiera klipu A/P/T „At Night”

3 godziny temu

CGM
Historyczny sukces na Spotify. Pierwszy polski nierapowy hit z wynikiem 100 milionów streamów

Historyczny sukces na Spotify. Pierwszy polski nierapowy hit z wynikie ...

Polska scena muzyczna właśnie zapisała nową kartę w historii streamingu

5 godzin temu

CGM
Taco Hemingway ogłasza drugi koncert na Stadionie Narodowym

Taco Hemingway ogłasza drugi koncert na Stadionie Narodowym

„Padły absolutnie wszystkie rekordy, a zainteresowanie było większe niż przy Taylor Swift"

7 godzin temu

CGM
Julia Wieniawa uspokaja fanów. „Nocowanka” wystawiona na aukcji WOŚP będzie dla niej w pełni bezpieczna

Julia Wieniawa uspokaja fanów. „Nocowanka” wystawiona na a ...

„Sensacyjne interpretacje mówią więcej o wyobraźni komentujących”

11 godzin temu

CGM
Suwal prezentuje nowy singiel „Tygrys”. Intymna opowieść o końcach i odwadze

Suwal prezentuje nowy singiel „Tygrys”. Intymna opowieść o końcach i o ...

Nostalgia, metafory i filmowy klimat

11 godzin temu

CGM
Gwiazda OnlyFansa licytuje „nocowankę” u Julii Wieniawy. „Mój największy MOKRY SEN w końcu się spełni”

Gwiazda OnlyFansa licytuje „nocowankę” u Julii Wieniawy. „Mój najwięks ...

Na Instagramie Lena pokazuje zdjęcia z amerykańskimi gwiazdami filmów dla dorosłych

16 godzin temu