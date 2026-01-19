Elon Musk pozywa gigantów rynku muzycznego. Chodzi o licencje dla platformy X

Elon Musk oraz należąca do niego platforma X (dawniej Twitter) rozpoczęli głośną batalię prawną z największymi wydawcami muzycznymi na świecie. W centrum sporu znalazły się zarzuty o zmowę rynkową i próby wymuszenia kosztownej umowy licencyjnej.

Pozew antymonopolowy przeciwko gigantom branży muzycznej

Na początku stycznia platforma X złożyła pozew antymonopolowy przeciwko kilku dużym wydawcom muzycznym oraz ich organizacji branżowej – National Music Publishers Association (NMPA). Serwis twierdzi, że firmy te działały wspólnie, by zmusić X do wykupienia tzw. licencji zbiorczej, bez której platforma nie może legalnie udostępniać tysięcy utworów.

W pozwie złożonym 9 stycznia wskazano, że wydawcy próbowali „wykorzystać swoją monopolistyczną pozycję”, aby narzucić platformie „nieuczciwie wysokie stawki” za licencje.

„Zmowa i wspólna siła rynkowa”

Prawnicy X podkreślają, że wydawcy „weszli w zmowę, by wykorzystać swoją łączną siłę rynkową” oraz „próbowali zmusić platformę X do zakupu licencji na utwory muzyczne od całej branży naraz, pozbawiając ją korzyści wynikających z konkurencji pomiędzy wydawcami”.

Wśród pozwanych znalazły się trzy największe światowe koncerny muzyczne: Sony Music, Universal Music oraz Warner Music.

Długotrwały konflikt o prawa autorskie

Jak zauważa branżowa prasa, obecny pozew jest kolejnym etapem wieloletniego sporu. Już w 2023 roku NMPA pozwało X, zarzucając platformie naruszenie praw autorskich do ponad 1700 utworów.

W listopadzie ubiegłego roku strony były bliskie porozumienia – mówiło się o „bardzo dużym postępie w kierunku ugody i pracy nad pisemnym porozumieniem” – jednak ostatecznie do podpisania umowy nie doszło.

Ostra reakcja organizacji wydawców

Prezes NMPA David Israelite stanowczo skomentował działania platformy Elona Muska. Podkreślił, że „X/Twitter jest jedyną dużą platformą społecznościową, która nie posiada licencji na utwory muzyczne dostępne na swojej platformie”.

Dodał również:



„Ten bezpodstawny pozew to działanie w złej wierze, mające odwrócić uwagę od uzasadnionego prawa wydawców i autorów piosenek do egzekwowania ochrony przed nielegalnym wykorzystywaniem ich utworów przez platformę X”.

DMCA jako narzędzie nacisku

Według prawników X, wydawcy mieli „uczynić z ustawy DMCA broń”, masowo wykorzystując procedurę zgłoszeń naruszeń praw autorskich. W pozwie wskazano, że David Israelite miał ostrzec platformę mailowo, iż jeśli nie zgodzi się na wykupienie licencji zbiorczej, wyśle zgłoszenia „na skalę większą niż jakiekolwiek wcześniejsze działania w historii DMCA”.

Groźby miały obejmować także sytuację, w której najpopularniejsi użytkownicy X zostaliby uznani za „notorycznych naruszycieli”, co zgodnie z prawem mogłoby skutkować blokadą ich kont.

Setki tysięcy zgłoszeń i brak porozumienia

Po odmowie wykupienia licencji przez platformę X, NMPA miała wysłać ponad 200 tysięcy zgłoszeń naruszeń w ciągu pierwszego roku. Zdaniem platformy wiele z nich dotyczyło treści „nieobjętych żadnym rzeczywistym naruszeniem praw autorskich”.

Jak twierdzą prawnicy X:



„Ponieważ platforma X sprzeciwiła się próbom zmuszenia jej do zakupu zbiorczych licencji, których nie potrzebuje, nadal co tydzień zasypywana jest setkami stron zgłoszeń o usunięcie treści”.

Spór Elona Muska z wydawcami muzycznymi może mieć istotne konsekwencje dla całej branży muzycznej i przyszłości licencjonowania treści muzycznych w mediach społecznościowych.