Gwiazda OnlyFansa licytuje „nocowankę” u Julii Wieniawy. „Mój największy MOKRY SEN w końcu się spełni”

Julia Wieniawa po raz kolejny znalazła się w centrum medialnego zamieszania. Wszystko za sprawą nietypowej aukcji, którą wystawiła w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chodzi o tzw. nocowankę z artystką. Jedną z osób zainteresowanych licytacją jest Lena Polanski, gwiazda platformy OnlyFans, która nie kryje swoich emocji i… bardzo śmiałych deklaracji.
Julia Wieniawa wystawiła nocowankę na WOŚP
Jak co roku, w ramach WOŚP gwiazdy kultury, sportu i show-biznesu oferują wyjątkowe aukcje. W tym roku szczególne zainteresowanie wzbudziła propozycja Julii Wieniawy, która zaprosiła fanów do wspólnego spędzenia nocy w kameralnej atmosferze.
„Zabiorę ciebie i grupę twoich znajomych (do 5 osób) na nocowankę w jednym z malowniczych, chillowych miejsc na mapie Mazowsza. W planie m.in. kolacja, wspólny maraton filmowy, karaoke, zdrowe przekąski i poranne aeroby” – czytamy w opisie aukcji.
Aktorka i piosenkarka szczegółowo wyjaśniła zasady nocowanki w mediach społecznościowych, zapewniając, że zwycięzca licytacji nie będzie się nudził.
Gwiazda OnlyFansa wkracza do gry
Licytacja oficjalnie ruszyła, a wśród chętnych pojawiła się Lena Polanski – influencerka i twórczyni treści dla dorosłych na platformie OnlyFans. Kobieta opublikowała nagranie w mediach społecznościowych, w którym przyznała, że bierze udział w aukcji i bardzo zależy jej na wygranej.
„Noc z Julią Wieniawą. Mój największy mokry sen w końcu się spełni” – wyznała bez ogródek.
Polanski zdradziła również, że aktualnie licytuje nocowankę za 81 tysięcy złotych, choć cała sytuacja rodzi u niej pewne wątpliwości.
„Czy to nie będzie dziwne?” – Polanski ma dylemat
Influencerka zastanawia się, czy w przypadku wygranej powinna pojawić się sama, czy zabrać ze sobą znajomych – zgodnie z zasadami aukcji.
„Nie wiem, czy to nie będzie dziwne, jak wygram tę licytację i powiem: ‘nie, tylko ja będę’” – mówiła w nagraniu.
Dodatkowo zwróciła uwagę na punkt programu, który budzi w niej największe obawy – karaoke.
Karaoke kluczem do serca Wieniawy?
Zdaniem Leny Polanski muzyka może być kluczem do serca Julii Wieniawy. Problem w tym, że – jak sama przyznała – jej umiejętności wokalne pozostawiają wiele do życzenia. Influencerka zaprezentowała fragment jednej z piosenek Wieniawy, pokazując fanom, z czym może mieć największy problem podczas nocowanki.
Czy to ją zniechęci? Wręcz przeciwnie – Polanski wydaje się jeszcze bardziej zdeterminowana, by wygrać aukcję.
Nocowankę z Julią możecie licytować poniżej. Do końca licytacji zostało 25 dni. Obecnie bierze w niej udział 36 osób, a na liczniku widnieje suma 82 tysięcy złotych.