Eldo prezentuje pierwszy singiel z nowej płyty. „W zasadzie trzeba się przedstawić ludziom od nowa”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Dzisiaj w sieci pojawił się pierwszy singiel promujący nadchodzący album Eldo. Numer nosi tytuł „1.s.Nm/Ni” i zwiastuje nowy projekt rapera we współpracy z O.S.T.R.-em.

Nowy singiel „1.s.Nm/Ni” – pierwsze wrażenia

Kilka tygodni temu w wywiadzie Eldo zapowiedział premierę singla na 20 grudnia i dotrzymał słowa. Utwór dostępny jest już w serwisach streamingowych, a fani mogą go odsłuchać w całości. Singiel utrzymany jest w charakterystycznym dla Eldo klimacie, z mocnym podkładem producenckim O.S.T.R.-a.

Brak gości na nowym albumie

Eldo potwierdził, że na nadchodzącej płycie nie pojawią się żadne featuringi. Całość materiału wyprodukował O.S.T.R., co zapewnia spójny i autorski charakter projektu. Szczegóły dotyczące daty premiery całego albumu oraz startu preorderu nie zostały jeszcze ujawnione.