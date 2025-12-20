CGM

Eldo prezentuje pierwszy singiel z nowej płyty. „W zasadzie trzeba się przedstawić ludziom od nowa”

Numer nosi tytuł „1.s.Nm/Ni” i zwiastuje nowy projekt rapera we współpracy z O.S.T.R.-em

2025.12.20

opublikował:

Eldo prezentuje pierwszy singiel z nowej płyty. „W zasadzie trzeba się przedstawić ludziom od nowa”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Dzisiaj w sieci pojawił się pierwszy singiel promujący nadchodzący album Eldo. Numer nosi tytuł „1.s.Nm/Ni” i zwiastuje nowy projekt rapera we współpracy z O.S.T.R.-em.

Nowy singiel „1.s.Nm/Ni” – pierwsze wrażenia

Kilka tygodni temu w wywiadzie Eldo zapowiedział premierę singla na 20 grudnia i dotrzymał słowa. Utwór dostępny jest już w serwisach streamingowych, a fani mogą go odsłuchać w całości. Singiel utrzymany jest w charakterystycznym dla Eldo klimacie, z mocnym podkładem producenckim O.S.T.R.-a.

Brak gości na nowym albumie

Eldo potwierdził, że na nadchodzącej płycie nie pojawią się żadne featuringi. Całość materiału wyprodukował O.S.T.R., co zapewnia spójny i autorski charakter projektu. Szczegóły dotyczące daty premiery całego albumu oraz startu preorderu nie zostały jeszcze ujawnione.

Tagi


Popularne newsy

Co za niespodzianka – Taco Hemingway wydał z zaskoczenia nowy album
NEWS

Co za niespodzianka – Taco Hemingway wydał z zaskoczenia nowy album

Fagata wystąpiła z Matą na Torwarze. „Nie podpisałem jej dla hajsu. Fagata jest najlepszą raperką w Polsce”
NEWS

Fagata wystąpiła z Matą na Torwarze. „Nie podpisałem jej dla hajsu. Fagata jest najlepszą raperką w Polsce”

Timothée Chalamet kończy spekulacje o byciu EsDeeKidem dzięki wspólnej kolaboracji
NEWS

Timothée Chalamet kończy spekulacje o byciu EsDeeKidem dzięki wspólnej kolaboracji

Zdjęcia Michaela Jacksona i Diany Ross z Billem Clintonem ujawnione w „Epstein Files”
NEWS

Zdjęcia Michaela Jacksona i Diany Ross z Billem Clintonem ujawnione w „Epstein Files”

Nowy boysband Simona Cowella „December 10” zagrożony pozwem sądowym
NEWS

Nowy boysband Simona Cowella „December 10” zagrożony pozwem sądowym

Żabson o bójce z Bedoesem: „Nie wyobrażałem sobie, żeby wykorzystać to jakoś pod publikę”
NEWS

Żabson o bójce z Bedoesem: „Nie wyobrażałem sobie, żeby wykorzystać to jakoś pod publikę”

Taco Hemingway wraca na PGE Narodowy
NEWS

Taco Hemingway wraca na PGE Narodowy

Polecane

CGM
Michał Urbaniak nie żyje. „Żył i czuł wielkimi nutami”

Michał Urbaniak nie żyje. „Żył i czuł wielkimi nutami”

Kolejna legenda odeszła

1 godzinę temu

CGM
Jongmen za kratami, a „Ponad Mury” trafia do sieci – nowy uliczny kawałek z gościnnym udziałem rapera

Jongmen za kratami, a „Ponad Mury” trafia do sieci – nowy uliczn ...

To ostatnie nagranie, które Jongmen ukończył przed zatrzymaniem

3 godziny temu

CGM
Taco Hemingway wraca na PGE Narodowy

Taco Hemingway wraca na PGE Narodowy

Wczoraj wyszła płyta, dziś raper ogłosił trasę koncertową

10 godzin temu

CGM
Żabson o bójce z Bedoesem: „Nie wyobrażałem sobie, żeby wykorzystać to jakoś pod publikę”

Żabson o bójce z Bedoesem: „Nie wyobrażałem sobie, żeby wykorzys ...

"On o tym nikomu nie powiedział, ja też nikomu o tym nie powiedziałem"

11 godzin temu

CGM
Mery Spolsky wycofuje się z preselekcji do Eurowizji 2026

Mery Spolsky wycofuje się z preselekcji do Eurowizji 2026

Piosenkarka zrezygnowała podczas koncertu w Zielonej Górze

13 godzin temu

CGM
Yungblud odpowiada Howardowi Sternowi: „Rock nie umarł”

Yungblud odpowiada Howardowi Sternowi: „Rock nie umarł”

Yungblud broni rocka

13 godzin temu