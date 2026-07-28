Eldo ostro jedzie z TVP. I ma ku temu dobry powód. „Telewizja Polska do dnia dzisiejszego nie zapłaciła za Festiwal w Opolu pracującym przy nim ludziom”

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Eldo opublikował w mediach społecznościowych ostry wpis, w którym zarzucił Telewizji Polskiej brak rozliczeń z osobami pracującymi przy tegorocznym Festiwalu w Opolu. Raper twierdzi, że mimo upływu czasu wielu pracowników wciąż nie otrzymało wynagrodzenia za swoją pracę.

Według artysty problem ma dotyczyć nie tylko muzyków, ale także licznych osób odpowiedzialnych za organizację wydarzenia.

Eldo: „Nikt nie został jeszcze rozliczony”

Raper napisał, że z informacji, do których dotarł, wynika, iż osoby zaangażowane w przygotowanie festiwalu nadal czekają na swoje pieniądze.

„Telewizja Polska do dnia dzisiejszego nie zapłaciła za Festiwal w Opolu pracującym przy nim ludziom. Z informacji, które dostaliśmy, nikt nie został jeszcze rozliczony.”

Jak podkreślił Eldo, sprawa ma dotyczyć setek osób pracujących przy wydarzeniu.

„W tym układzie setki muzyków, sesyjnych, tancerzy, makijażystki, fryzjerki, panie z garderób, bramka, technika, akustycy do dzisiaj nie dostali kasy za ten event.”

Krytyka pod adresem Telewizji Polskiej

W dalszej części wpisu Eldo nie szczędził gorzkich słów pod adresem TVP. Zdaniem rapera nadawca publiczny wykorzystuje swoją pozycję na rynku, a osoby współpracujące z telewizją mają niewielkie możliwości wyegzekwowania należnych im środków.

„Oczywiście jako duży gracz, który wszystkich ma w dupie, bo przecież ‘nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi’, Telewizja Polska stoi z pozycji siły.”

Artysta zasugerował również, że część osób z branży nie zabiera głosu z obawy przed utratą możliwości współpracy przy kolejnych wydarzeniach.

„Nic się nie zmieniło od lat 90.”

Na zakończenie swojego wpisu Eldo stwierdził, że podobne sytuacje od lat pozostają nierozwiązanym problemem w branży.

„Zatem ‘tłuste koty’ rynku cicho sza, bo przecież nas nie zabukują za rok. Reszta też cicho sza i czeka cierpliwie, aż przemocowiec łaskawie się w końcu ogarnie. Nic się nie zmieniło od lat 90., jak duży gracz ma wyjebane, to ‘pisz pan na Berdyczów’.”

TVP nie odniosła się do zarzutów

Na moment publikacji wpisu Telewizja Polska nie przedstawiła publicznego stanowiska w sprawie zarzutów przedstawionych przez Eldo. Nie wiadomo również, kiedy osoby zaangażowane w organizację Festiwalu w Opolu mają otrzymać należne wynagrodzenia.

Wpis rapera wywołał szeroką dyskusję w mediach społecznościowych i zwrócił uwagę na sytuację osób pracujących przy dużych wydarzeniach muzycznych, które często pozostają poza światłem reflektorów.