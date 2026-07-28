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Pogrzeb Bonnie Tyler potrwa dwa dni. Rodzina ujawniła szczegóły uroczystości i wystosowała ważny apel do fanów

Rodzina Bonnie Tyler przekazała informacje o ceremonii pożegnalnej

2026.07.28

opublikował:

Bonnie Tyler

Rodzina Bonnie Tyler ujawniła szczegóły uroczystości pogrzebowych legendarnej wokalistki. Ostatnie pożegnanie artystki, która zmarła 8 lipca 2026 roku w wieku 75 lat, potrwa dwa dni i odbędzie się w Walii. Bliscy podkreślili, że chcą, aby fani z całego świata mogli wspólnie uczcić pamięć gwiazdy, dlatego ceremonia będzie transmitowana na żywo.

Śmierć Bonnie Tyler poruszyła miliony miłośników muzyki. Artystka, znana z takich przebojów jak Total Eclipse of the Heart czy Holding Out for a Hero, pozostawiła po sobie imponujący dorobek i wierne grono fanów na całym świecie.

Dwudniowy pogrzeb Bonnie Tyler rozpocznie się 15 sierpnia

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 15 sierpnia, kiedy trumna z ciałem Bonnie Tyler zostanie przewieziona do jej domu w walijskiej miejscowości Mumbles. Rodzina zachęciła fanów do oddania hołdu artystce poprzez zgromadzenie się wzdłuż trasy przejazdu konduktu żałobnego.

Najważniejsza część ceremonii odbędzie się 17 sierpnia o godzinie 12:00 w kościele św. Marii w Swansea. W nabożeństwie wezmą udział przede wszystkim członkowie rodziny, przyjaciele oraz zaproszeni goście. Organizatorzy przygotowali również ograniczoną liczbę miejsc dla mieszkańców Mumbles oraz fanów wokalistki.

Dla osób, które nie będą mogły wejść do świątyni, przewidziano telebimy umożliwiające śledzenie uroczystości na miejscu.

Transmisja na żywo dla fanów z całego świata

Bliscy Bonnie Tyler podjęli decyzję, aby umożliwić udział w pożegnaniu wszystkim fanom, niezależnie od miejsca zamieszkania. Ceremonia będzie transmitowana na żywo za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej artystki.

Rodzina podkreśliła, że nabożeństwo ma być przede wszystkim celebracją życia i twórczości jednej z największych ikon światowej muzyki.

Prywatna ceremonia odbędzie się w rodzinnej miejscowości artystki

Po zakończeniu publicznych uroczystości kondukt żałobny uda się do Skewen, miejscowości, w której Bonnie Tyler przyszła na świat. Tam odbędzie się prywatny pogrzeb z udziałem wyłącznie najbliższej rodziny oraz zaproszonych osób.

Bliscy zdecydowali się zachować tę część ceremonii w kameralnym gronie, z dala od mediów i publiczności.

Rodzina Bonnie Tyler zaapelowała do fanów

Przy okazji ogłoszenia szczegółów pogrzebu rodzina wystosowała również ważny apel do wszystkich, którzy chcą uczcić pamięć artystki.

Bliscy poprosili, aby zamiast przesyłania kwiatów i wieńców wesprzeć organizacje charytatywne, które przez lata były szczególnie bliskie sercu Bonnie Tyler. Wśród wskazanych fundacji znalazły się Noah’s Ark Children’s Hospital for Wales oraz Cerebral Palsy Cymru.

Gest ten ma być formą kontynuowania działalności dobroczynnej, którą wokalistka wspierała przez wiele lat.

Bonnie Tyler pozostawiła po sobie niezwykłe muzyczne dziedzictwo

Bonnie Tyler przez dekady należała do grona najbardziej rozpoznawalnych artystek światowej sceny muzycznej. Jej charakterystyczny, zachrypnięty głos oraz ponadczasowe przeboje zapewniły jej miejsce w historii muzyki rozrywkowej.

Dwudniowe uroczystości pogrzebowe będą okazją do pożegnania artystki, której twórczość na zawsze pozostanie ważną częścią światowej kultury muzycznej.

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