Boy George wspiera ludobójstwo Izraela. Muzyk wydał proizrealeski utwór. „Mówisz ludobójstwo, ja mówię wojna”

Boy George, wokalista znany z zespołu Culture Club, zaprezentował nowy utwór zatytułowany „We Will Dance Again”. Piosenka została opublikowana w mediach społecznościowych artysty i niemal natychmiast wywołała szeroką dyskusję wśród fanów oraz komentatorów.

Do wpisu promującego utwór Boy George dołączył hebrański tytuł „עוד נרקוד” oraz krótkie słowo „Shalom”. Na ten moment piosenka nie została udostępniona na popularnych platformach streamingowych.

Nowa piosenka nawiązuje do wydarzeń z 7 października

Tekst utworu odnosi się do ataku przeprowadzonego przez Hamas na Izrael 7 października 2023 roku, w tym do wydarzeń podczas festiwalu muzycznego Nova. Boy George przedstawia w piosence własną ocenę konfliktu i wyraża solidarność z ofiarami ataku.

Tytuł „We Will Dance Again” nawiązuje do hasła, które po tragicznych wydarzeniach stało się symbolem pamięci i nadziei dla wielu Izraelczyków.

Boy George krytykuje część środowiska muzycznego

W nowym utworze artysta odnosi się również do muzyków, którzy publicznie wyrażali poparcie dla Palestyny. W tekście krytykuje ich stanowisko oraz sposób, w jaki – jego zdaniem – przedstawiają konflikt w mediach i internecie.

Publikacja piosenki wywołała wiele komentarzy. Jedni odbiorcy docenili Boy George’a za wyrażenie własnych poglądów, inni uznali utwór za kontrowersyjny ze względu na poruszaną tematykę.

„We Will Dance Again” dostępne tylko w mediach społecznościowych

Obecnie nowy singiel Boy George’a można znaleźć wyłącznie na jego oficjalnych profilach w mediach społecznościowych. Nie poinformowano jeszcze, czy utwór trafi do serwisów streamingowych lub zostanie częścią nowego albumu.

Niezależnie od dalszych planów wydawniczych, „We Will Dance Again” już teraz należy do najgłośniej komentowanych premier muzycznych ostatnich dni i pokazuje, że Boy George nie unika podejmowania trudnych oraz aktualnych tematów.

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