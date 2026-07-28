Doda nie wyda numeru z Fagatą. Za to jest szansa na kawałek z Young Leosią i Oliwką Brazil

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Doda coraz śmielej mówi o swojej fascynacji rapem. Choć od lat kojarzona jest przede wszystkim z muzyką pop i rock, gwiazda przyznała, że pisanie rapowych tekstów sprawia jej ogromną satysfakcję. Wszystko wskazuje na to, że współpraca z Young Leosią i Oliwką Brazil może być bliżej, niż wielu fanom się wydawało.

Doda: „Wkręciłam się w pisanie tych raperskich tekstów”

W rozmowie z mediami wokalistka zdradziła, że tworzenie rapowych zwrotek okazało się dla niej naturalne i znacznie łatwiejsze, niż początkowo przypuszczała.

„Ja się bardzo wkręciłam w pisanie tych raperskich tekstów. Myślałam, że będzie mi to szło oporniej.”

Artystka wyjaśniła również, jak wygląda jej proces twórczy. Jak sama przyznała, pisanie rapowych wersów przypomina jej codzienną rozmowę.

„To jakbym pisała SMS-a do typa i użyła tam rymów. Tak wygląda stworzenie przeze mnie tekstu.”

Young Leosia i Oliwka Brazil zaprosiły Dodę do wspólnego utworu

Pomysł współpracy pojawił się po tym, jak Young Leosia i Oliwka Brazil publicznie zaprosiły Dodę do nagrania wspólnego numeru. Propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem fanów, którzy od razu zaczęli spekulować, jak mogłoby brzmieć takie połączenie.

Najnowsze wypowiedzi Dody sugerują, że artystka poważnie rozważa wejście do świata rapu i nie wyklucza udziału w takim projekcie.

Numeru z Fagatą nie będzie

Podczas live’a Doda jasno także zaznaczyła, że jej numer z Fagatą nie zostanie wydany. Monco poirytowana wokalistka tłumaczyła fanom, że nie raz mówiła, że ten numer nie zostanie wydany. Jake są powody takiej decyzji? To nie zostało wyjaśnione.

Doda otwiera nowy rozdział swojej kariery

Choć Doda od lat eksperymentuje z różnymi gatunkami muzycznymi, rap był dotąd obszarem, którego raczej unikała. Teraz sama przyznaje, że coraz lepiej odnajduje się w tej stylistyce i czerpie dużą przyjemność z pisania rymowanych tekstów.

Jeżeli do współpracy z Young Leosią i Oliwką Brazil rzeczywiście dojdzie, może to być jedna z najgłośniejszych kolaboracji na polskiej scenie muzycznej. Połączenie doświadczenia Dody z energią dwóch popularnych raperek z pewnością wzbudzi ogromne zainteresowanie zarówno fanów popu, jak i hip-hopu.