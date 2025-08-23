Ed Sheeran wskazał swoje ulubione albumy rapowe. Gwiazdor jest fanem klasyki

fot. @czyzewsky
Ulubione albumy rapowe Eda Sheerana
Ed Sheeran podczas programu GOAT Talk podzielił się swoimi ulubionymi albumami rapowymi. Artysta wskazał przede wszystkim produkcje Aftermath, Shady i G-Unit, a wśród nich wymienił kultowe tytuły:
Get Rich or Die Tryin’ – 50 Cent
The Documentary – The Game
The Marshall Mathers LP – Eminem
2001 – Dr. Dre
„Te albumy mogę włączyć w każdej sytuacji” – przyznał Sheeran, dodając, że słuchał ostatnio Get Rich or Die Tryin’ wraz z ojcem we Włoszech, analizując szczegóły utworu If I Can’t.
Brytyjscy raperzy, których Sheeran ceni
Ed Sheeran ujawnił również, że wśród jego ulubionych artystów rapowych znajdują się Skepta, Dave, Wretch 32 i Stormzy, czyli czołowi przedstawiciele brytyjskiej sceny hip-hopowej.
Eminem pomógł mu pokonać jąkanie
Sheeran wielokrotnie podkreślał, jak muzyka Eminema pomogła mu przezwyciężyć jąkanie. W wywiadzie dla Howarda Sterna wspominał:
„Mój wujek powiedział do mojego taty: ‘Ten chłopak to następny Bob Dylan. Musisz pozwolić mu słuchać’. Uczenie się albumu Eminema i rapowanie go w kółko naprawdę wyleczyło moje jąkanie.”
Relacja Sheerana z Eminemem i 50 Centem
Ed Sheeran współpracował z Eminemem przy trzech utworach i dwukrotnie występował z nim na scenie. Z kolei 50 Cent pochwalił jego gitarową wersję hitu In Da Club, udostępniając ją na Instagramie.