Ed Sheeran wskazał swoje ulubione albumy rapowe. Gwiazdor jest fanem klasyki

Ulubione albumy rapowe Eda Sheerana

Ed Sheeran podczas programu GOAT Talk podzielił się swoimi ulubionymi albumami rapowymi. Artysta wskazał przede wszystkim produkcje Aftermath, Shady i G-Unit, a wśród nich wymienił kultowe tytuły:

Get Rich or Die Tryin’ – 50 Cent

The Documentary – The Game

The Marshall Mathers LP – Eminem

2001 – Dr. Dre

„Te albumy mogę włączyć w każdej sytuacji” – przyznał Sheeran, dodając, że słuchał ostatnio Get Rich or Die Tryin’ wraz z ojcem we Włoszech, analizując szczegóły utworu If I Can’t.

Brytyjscy raperzy, których Sheeran ceni

Ed Sheeran ujawnił również, że wśród jego ulubionych artystów rapowych znajdują się Skepta, Dave, Wretch 32 i Stormzy, czyli czołowi przedstawiciele brytyjskiej sceny hip-hopowej.

Eminem pomógł mu pokonać jąkanie

Sheeran wielokrotnie podkreślał, jak muzyka Eminema pomogła mu przezwyciężyć jąkanie. W wywiadzie dla Howarda Sterna wspominał:

„Mój wujek powiedział do mojego taty: ‘Ten chłopak to następny Bob Dylan. Musisz pozwolić mu słuchać’. Uczenie się albumu Eminema i rapowanie go w kółko naprawdę wyleczyło moje jąkanie.”

Relacja Sheerana z Eminemem i 50 Centem

Ed Sheeran współpracował z Eminemem przy trzech utworach i dwukrotnie występował z nim na scenie. Z kolei 50 Cent pochwalił jego gitarową wersję hitu In Da Club, udostępniając ją na Instagramie.