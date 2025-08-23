Ed Sheeran wskazał swoje ulubione albumy rapowe. Gwiazdor jest fanem klasyki

Szukaj
2025.08.23

fot. @czyzewsky

Ulubione albumy rapowe Eda Sheerana

Ed Sheeran podczas programu GOAT Talk podzielił się swoimi ulubionymi albumami rapowymi. Artysta wskazał przede wszystkim produkcje Aftermath, Shady i G-Unit, a wśród nich wymienił kultowe tytuły:

Get Rich or Die Tryin’ – 50 Cent
The Documentary – The Game
The Marshall Mathers LP – Eminem
2001 – Dr. Dre

„Te albumy mogę włączyć w każdej sytuacji” – przyznał Sheeran, dodając, że słuchał ostatnio Get Rich or Die Tryin’ wraz z ojcem we Włoszech, analizując szczegóły utworu If I Can’t.

Brytyjscy raperzy, których Sheeran ceni

Ed Sheeran ujawnił również, że wśród jego ulubionych artystów rapowych znajdują się Skepta, Dave, Wretch 32 i Stormzy, czyli czołowi przedstawiciele brytyjskiej sceny hip-hopowej.

Eminem pomógł mu pokonać jąkanie

Sheeran wielokrotnie podkreślał, jak muzyka Eminema pomogła mu przezwyciężyć jąkanie. W wywiadzie dla Howarda Sterna wspominał:

„Mój wujek powiedział do mojego taty: ‘Ten chłopak to następny Bob Dylan. Musisz pozwolić mu słuchać’. Uczenie się albumu Eminema i rapowanie go w kółko naprawdę wyleczyło moje jąkanie.”

Relacja Sheerana z Eminemem i 50 Centem

Ed Sheeran współpracował z Eminemem przy trzech utworach i dwukrotnie występował z nim na scenie. Z kolei 50 Cent pochwalił jego gitarową wersję hitu In Da Club, udostępniając ją na Instagramie.

 

