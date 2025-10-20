Szukaj
Ed Sheeran i Łatwogang z hitem „Azizam” podbijają internet – viral, który wymknął się spod kontroli

2025.10.20

Zaledwie tydzień po premierze utwór Łatwogang „Azizam” feat. Ed Sheeran wskoczył na podium YouTube Charts i wciąż utrzymuje się w czołówce. To nie tylko hit muzyczny, ale także internetowy fenomen, który błyskawicznie zdobył popularność dzięki viralowi rozprzestrzeniającemu się w mediach społecznościowych.

Od nagrania z Wrocławia do globalnego sukcesu

To, co zaczęło się od luźnego filmiku z Wrocławia, przerodziło się w jedno z największych zaskoczeń muzycznych tej jesieni. Ed Sheeran, światowa gwiazda popu, i Łatwogang, popularny polski influencer, połączyli siły w nieoczywistym duecie.

Wszystko zaczęło się, gdy podczas promocji swojej płyty „Play”, Ed Sheeran spotkał się z Łatwogangiem. Artyści wspólnie przejechali się po Placu Solnym na trójkołowym tandemie, żartując, że jeśli wideo na TikToku zdobędzie milion polubień, powstanie wspólny utwór po polsku. Internet nie zawiódł – milion pojawił się szybciej, niż ktokolwiek przypuszczał.

„Azizam” – połączenie dwóch światów

Tak powstało „Azizam” – zderzenie dwóch muzycznych światów: charakterystycznego, ciepłego brzmienia popu Eda Sheerana oraz luzu, autoironii i memicznego humoru Łatwoganga. To wyjątkowe połączenie sprawiło, że piosenka momentalnie zdobyła viralowy zasięg w sieci.

Utwór łączy melodyjną, wpadającą w ucho linię wokalną Sheerana z lekkością i żartobliwym podejściem Łatwoganga, co okazało się receptą na sukces.

„Azizam” to pierwsza tak duża współpraca polskiego influencera z międzynarodową gwiazdą muzyki, która pokazuje, że granice między światem internetu a mainstreamem praktycznie już nie istnieją.

Sukces utworu potwierdzają liczby – setki tysięcy komentarzy, miliony odsłon na YouTube i niekończące się reakcje w sieci.

