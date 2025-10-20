Szukaj
Natalia Szroeder wydaje album „REM" na winylu – wyjątkowa gratka dla fanów analogowego brzmienia

Winylowe wydanie dla kolekcjonerów i audiofilów

2025.10.20

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Po entuzjastycznie przyjętej premierze cyfrowej, Natalia Szroeder prezentuje wyjątkowe wydanie swojego albumu „REM” na winylu. To intymna, muzyczna podróż przez świat snów, wspomnień i emocji – pełna ciepła, subtelności i melancholii, które stały się znakiem rozpoznawczym artystki.

Album „REM” – senna opowieść o emocjach

Płyta „REM” to nie tylko zbiór piosenek, ale spójna, poetycka historia o wrażliwości i nocnych refleksjach. Natalia Szroeder zabiera słuchacza w oniryczną przestrzeń, w której dźwięki spotykają się z emocjami, a wspomnienia przenikają się z marzeniami.

W tym projekcie artystka odsłania bardziej intymną stronę swojej twórczości – opartą na naturalnych brzmieniach, delikatnych aranżacjach i głębokich tekstach.

Winylowe wydanie „REM” – dla kolekcjonerów i audiofilów

Nowe, winylowe wydanie albumu to prawdziwa gratka dla fanów analogowego dźwięku i kolekcjonerów muzyki. Ciepłe, przestrzenne brzmienie winylu nadaje kompozycjom Natalii Szroeder nowy wymiar – jeszcze bardziej organiczny i pełen detali.

To doskonała okazja, by ponownie odkryć album „REM” i zanurzyć się w jego sennym klimacie w najbardziej klasycznej formie odsłuchu – z płyty winylowej.

