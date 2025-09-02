Szukaj
CGM

Dzień po wyprzedanym koncercie w Warszawie Kneecap dzieli się z fanami nowym utworem

W teledysku wystąpiła Jamie-Lee O’Donnell.

2025.09.02

opublikował:

Dzień po wyprzedanym koncercie w Warszawie Kneecap dzieli się z fanami nowym utworem

fot. mat. pras.

Zespół Kneecap udostępnił dziś teledysk do utworu „Sayōnara” – nowej kompozycji napisanej i nagranej we współpracy z Paulem Hartnollem z duetu Orbital.

W klipie, wyreżyserowanym przez Finna Keenana, pojawia się Jamie-Lee O’Donnell, najbardziej znana z roli Michelle w uwielbianym serialu “Derry Girls”.

Mówiąc o swoim udziale w teledysku, Jamie-Lee O’Donnell powiedziała:

Świetnie się bawiłam podczas kręcenia klipu do “Sayōnara”. To nie tylko potężny hit, ale też intensywny, a zarazem euforyczny obraz, który na pewno zostanie zapamiętany. Kreatywność i wizja reżysera, Finna, stworzyły fantastyczne warunki, byśmy mogli wspólnie stworzyć coś naprawdę wyjątkowego. Byłam zachwycona, że zostałam zaproszona do udziału w tym projekcie – zwłaszcza, że od dawna jestem wielką fanką muzyki Kneecap i podziwiam ich twórczość jako całość.

Dodatkowo, wraz z dzisiejszą cyfrową premierą „Sayōnara”, utwór ukaże się także jako A-Side na 12” winylu, obok letniego hymnu „THE RECAP” – numeru wymierzonego w Kemi Badenoch, stworzonego we współpracy tria z Zachodniego Belfastu z producentem drum & bass, Mozeyem.

Kneecap dali w tym roku dwa koncerty w Polsce

Winyl 12” dostępny będzie w dwóch wersjach: zielonej i czarnej. Zielona edycja, oferowana wyłącznie za pośrednictwem grupy WhatsApp Kneecap, została już wyprzedana w przedsprzedaży, natomiast czarna wersja jest wciąż dostępna w przedsprzedaży i trafi do sprzedaży 10 października.

Wydawnictwo ukazuje się po ich głośnym występie na Glastonbury oraz koncertach na festiwalach Wide Awake, 2000 Trees i Green Man, a także po ogłoszeniu największego dotychczas koncertu w Londynie – w Wembley Arena (12 500 miejsc) w czwartek 18 września 2025 roku. Zespół wystąpił również u boku Fontaines DC na serii koncertów plenerowych, a całe lato spędził w samym centrum medialno-politycznej burzy za otwarte nawoływanie do pokoju i wolności Palestyny podczas tegorocznego festiwalu Coachella. W sierpniu zespół wystąpił na scenie katowickiego OFF Festivalu, a 1 września zagrał wyprzedany koncert w warszawskiej Stodole.

Tagi


Popularne newsy

Tede odwołał koncert na festiwalu TVN-u przez Mesa i Numera?
NEWS

Tede odwołał koncert na festiwalu TVN-u przez Mesa i Numera?

Tede drwi z dissu Mesa. Raper pokazał domofon z „podbitym okiem”
NEWS

Tede drwi z dissu Mesa. Raper pokazał domofon z „podbitym okiem”

Paluch komentuje ostatnie beefy na polskiej scenie
NEWS

Paluch komentuje ostatnie beefy na polskiej scenie

Tragiczny wypadek na festiwalu Burning Man. Ciało uczestnika znalezione w kałuży krwi
NEWS

Tragiczny wypadek na festiwalu Burning Man. Ciało uczestnika znalezione w kałuży krwi

The Offspring wystąpili z kolesiem z klipu do „Pretty Fly (For A White Guy)”
NEWS

The Offspring wystąpili z kolesiem z klipu do „Pretty Fly (For A White Guy)”

Krzysztof Cugowski zdradził ile zarabia ze streamingu. Kwota zaskakuje. „Dobre i to” – twierdzi muzyk
NEWS

Krzysztof Cugowski zdradził ile zarabia ze streamingu. Kwota zaskakuje. „Dobre i to” – twierdzi muzyk

Skolim o współpracy z Matą: „Nie zaprzyjaźniłem się z nim”
NEWS

Skolim o współpracy z Matą: „Nie zaprzyjaźniłem się z nim”

Polecane

CGM
„Ubiera w słowa rzeczy, o których inni nawet nie pomyślą” – o kim mówi Tomb?

„Ubiera w słowa rzeczy, o których inni nawet nie pomyślą” ...

Raper odpalił dziś nowy projekt.

56 sekund temu

CGM
Kawałki Skolima „na jedno kopyto”? Odpowiedź artysty zwala z nóg

Kawałki Skolima „na jedno kopyto”? Odpowiedź artysty zwala ...

Niestety, wygląda na to, że nie wszyscy docenili poczucie humoru Skolima.

22 minuty temu

CGM
Skolim o współpracy z Matą: „Nie zaprzyjaźniłem się z nim”

Skolim o współpracy z Matą: „Nie zaprzyjaźniłem się z nim”

"On ma swój świat, ja mam swój".

2 godziny temu

CGM
Polska w światowej czołówce – rynek muzyczny awansował na 16. miejsce

Polska w światowej czołówce – rynek muzyczny awansował na 16. mi ...

Polska wyprzedza Szwajcarię i Szwecję

3 godziny temu

CGM
Oasis dedykują „Live Forever” ofiarom strzelaniny w Minneapolis podczas koncertu w New Jersey

Oasis dedykują „Live Forever” ofiarom strzelaniny w Minneapolis podcza ...

Oasis regularnie składają hołdy podczas trasy

4 godziny temu

CGM
Sabrina Carpenter komentuje hejt na byłego chłopaka po ich rozstaniu

Sabrina Carpenter komentuje hejt na byłego chłopaka po ich rozstaniu

„Myślę, że są po prostu podekscytowani, że dostali wzmiankę”

5 godzin temu