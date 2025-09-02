Dzień po wyprzedanym koncercie w Warszawie Kneecap dzieli się z fanami nowym utworem

fot. mat. pras.

Zespół Kneecap udostępnił dziś teledysk do utworu „Sayōnara” – nowej kompozycji napisanej i nagranej we współpracy z Paulem Hartnollem z duetu Orbital.

W klipie, wyreżyserowanym przez Finna Keenana, pojawia się Jamie-Lee O’Donnell, najbardziej znana z roli Michelle w uwielbianym serialu “Derry Girls”.

Mówiąc o swoim udziale w teledysku, Jamie-Lee O’Donnell powiedziała:

– Świetnie się bawiłam podczas kręcenia klipu do “Sayōnara”. To nie tylko potężny hit, ale też intensywny, a zarazem euforyczny obraz, który na pewno zostanie zapamiętany. Kreatywność i wizja reżysera, Finna, stworzyły fantastyczne warunki, byśmy mogli wspólnie stworzyć coś naprawdę wyjątkowego. Byłam zachwycona, że zostałam zaproszona do udziału w tym projekcie – zwłaszcza, że od dawna jestem wielką fanką muzyki Kneecap i podziwiam ich twórczość jako całość.

Dodatkowo, wraz z dzisiejszą cyfrową premierą „Sayōnara”, utwór ukaże się także jako A-Side na 12” winylu, obok letniego hymnu „THE RECAP” – numeru wymierzonego w Kemi Badenoch, stworzonego we współpracy tria z Zachodniego Belfastu z producentem drum & bass, Mozeyem.

Kneecap dali w tym roku dwa koncerty w Polsce

Winyl 12” dostępny będzie w dwóch wersjach: zielonej i czarnej. Zielona edycja, oferowana wyłącznie za pośrednictwem grupy WhatsApp Kneecap, została już wyprzedana w przedsprzedaży, natomiast czarna wersja jest wciąż dostępna w przedsprzedaży i trafi do sprzedaży 10 października.

Wydawnictwo ukazuje się po ich głośnym występie na Glastonbury oraz koncertach na festiwalach Wide Awake, 2000 Trees i Green Man, a także po ogłoszeniu największego dotychczas koncertu w Londynie – w Wembley Arena (12 500 miejsc) w czwartek 18 września 2025 roku. Zespół wystąpił również u boku Fontaines DC na serii koncertów plenerowych, a całe lato spędził w samym centrum medialno-politycznej burzy za otwarte nawoływanie do pokoju i wolności Palestyny podczas tegorocznego festiwalu Coachella. W sierpniu zespół wystąpił na scenie katowickiego OFF Festivalu, a 1 września zagrał wyprzedany koncert w warszawskiej Stodole.