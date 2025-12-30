CGM

Dziadek męża Viki Gabor zdradził, że wokalistka i Giovanni zamieszkali razem

Mi się bardzo spodobało to, że mój wnuk nie pokochał artystki, a pokochał skromną, romską dziewczynę

2025.12.30

Dziadek męża Viki Gabor zdradził, że wokalistka i Giovanni zamieszkali razem

fot. kadr z klipu

Bogdan Trojanek, dziadek Giovanniego, ujawnił w programie „Dzień dobry TVN”, że młoda para, Viki Gabor i Giovanni Trojanek, już rozpoczęła wspólne życie. Choć artystka rzadko dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego, tym razem dziadek nowożeńca opowiedział o wyjątkowym charakterze ich związku.

„Już zamieszkali ze sobą, ale nie będę zdradzał do końca wszystkiego. To jest ta magia, to jest ta miłość” – powiedział Trojanek.

Romskie tradycje ślubne i pięciodniowe wesele

Bogdan Trojanek podkreślił, że ceremonia odbyła się zgodnie z romską tradycją, a przed młodą parą jeszcze wesele, które prawdopodobnie potrwa pięć dni. Dziadek Giovanniego zaznaczył, że to niezwykłe, że tak znana artystka XXI wieku przestrzega tradycji romskich i bierze udział w takim błogosławieństwie.

„To jest skromność i delikatność. To, co państwo widzą na scenie – kolorową, przepiękną i utalentowaną dziewczynę – w domu jest otoczona miłością i pięknymi zwierzętami” – dodał.

Szacunek i miłość ponad wpływami

Bogdan Trojanek zwrócił uwagę, że Viki Gabor i Giovanni nie kierowali się wpływami ani pozycją społeczną, lecz uczuciem:

„Mi się bardzo spodobało to, że mój wnuk Giovanni nie pokochał artystki Viki Gabor, a pokochał skromną, romską dziewczynę. Viki tak samo pokochała młodego chłopaka 19-letniego, a nie osobę wpływową w świecie romskim.”

 

