Dziadek męża Viki Gabor zdradził, że wokalistka i Giovanni zamieszkali razem

fot. kadr z klipu
Bogdan Trojanek, dziadek Giovanniego, ujawnił w programie „Dzień dobry TVN”, że młoda para, Viki Gabor i Giovanni Trojanek, już rozpoczęła wspólne życie. Choć artystka rzadko dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego, tym razem dziadek nowożeńca opowiedział o wyjątkowym charakterze ich związku.
„Już zamieszkali ze sobą, ale nie będę zdradzał do końca wszystkiego. To jest ta magia, to jest ta miłość” – powiedział Trojanek.
Romskie tradycje ślubne i pięciodniowe wesele
Bogdan Trojanek podkreślił, że ceremonia odbyła się zgodnie z romską tradycją, a przed młodą parą jeszcze wesele, które prawdopodobnie potrwa pięć dni. Dziadek Giovanniego zaznaczył, że to niezwykłe, że tak znana artystka XXI wieku przestrzega tradycji romskich i bierze udział w takim błogosławieństwie.
„To jest skromność i delikatność. To, co państwo widzą na scenie – kolorową, przepiękną i utalentowaną dziewczynę – w domu jest otoczona miłością i pięknymi zwierzętami” – dodał.
Szacunek i miłość ponad wpływami
Bogdan Trojanek zwrócił uwagę, że Viki Gabor i Giovanni nie kierowali się wpływami ani pozycją społeczną, lecz uczuciem:
„Mi się bardzo spodobało to, że mój wnuk Giovanni nie pokochał artystki Viki Gabor, a pokochał skromną, romską dziewczynę. Viki tak samo pokochała młodego chłopaka 19-letniego, a nie osobę wpływową w świecie romskim.”