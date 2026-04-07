Dwa koncerty Kanye’go Westa w Los Angeles przyniosły 33 miliony dolarów

Ye bije rekordy sprzedaży w SoFi Stadium

2026.04.07

Kanye West x North West

Kanye i North West

Raper Kanye West udowodnił, że mimo kontrowersji nadal potrafi przyciągnąć tłumy. Jego dwa wyprzedane koncerty w SoFi Stadium w Los Angeles okazały się ogromnym sukcesem finansowym i frekwencyjnym.

Sprzedaż i rekordy koncertowe

Według Bloomberga, oba koncerty przyniosły łącznie 33 miliony dolarów. Występ z piątku, 3 kwietnia, osiągnął przychód ponad 18 milionów dolarów, co czyni go jednym z najlepiej zarabiających pojedynczych koncertów w historii muzyki na żywo.

Kanye West pobił także rekordy samego SoFi Stadium, w tym największą liczbę sprzedanych biletów na jedno wydarzenie i najwyższe przychody z jednego koncertu. Źródła podkreślają, że statystyki są jeszcze weryfikowane, ale nawet przy drobnych korektach to imponujący wynik.

Reakcja artysty i publiczności

Po drugim koncercie, podczas którego 80 000 osób wspólnie zaśpiewało „Heartless”, Kanye West skomentował sukces:

„Mówili, że nie wrócę do Stanów. Dwa wyprzedane koncerty.”

Te występy pokazują, że pomimo kontrowersyjnej przeszłości i krytyki, artysta nadal potrafi przyciągnąć ogromną publiczność.

Album „Bully” – sprzedaż i pozycja na listach

Wraz z sukcesem koncertowym, album Kanye Westa „Bully” zadebiutował na drugim miejscu listy Billboard Hot 200. Pierwszy tydzień sprzedaży przyniósł 152 000 ekwiwalentnych jednostek, w tym 56 000 fizycznych kopii. Choć nie osiągnął pierwszego miejsca z powodu albumu BTS „ARIRANG” (183 000 kopii), wynik i tak przewyższa sprzedaż wcześniejszych projektów „VULTURES 1” i „VULTURES 2”.

W planach jest również wersja deluxe, która może pozwolić „Bully” utrzymać się w czołówce Hot 200 w kolejnych tygodniach.

